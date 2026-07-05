Donald Trump, el presidente de las criptomonedas y de las ganancias multimillonarias

Trump defiende el negocio familiar de las criptomonedas, pese a las críticas de sus opositores. Ilustración: Soraya K. con asistencia de IA. | Infografia Soraya K. con IA

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Hace unos años, Donald Trump dijo que el negocio de las criptomonedas era un refugio para traficantes de drogas y estafadores.

Fue en julio del 2019, durante su primer gobierno, cuando Trump tuiteó que los criptoactivos no regulados facilitaban los comportamientos ilícitos, incluido el comercio de drogas. Señaló que su valor se basaba en “el aire”, como reseña The Guardian.

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No solo eso: en 2021, en una entrevista con Fox News, afirmó que Bitcoin le parecía una estafa y que no le gustaba porque competía con el dólar estadounidense.

Toda esa narrativa cambió.

Esta semana se conoció su declaración financiera del 2025, de 927 páginas, que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos. Varios medios norteamericanos ya no lo llaman el magnate de las inmobiliarias, sino el presidente de las criptomonedas.

En esta declaración financiera obligatoria de Trump, correspondiente al 2025 y publicada el último martes, se revela el giro sorprendente de las inmobiliarias a las criptomonedas.

Trump generó al menos 1.400 millones de dólares en inversiones en criptomonedas. Allí se incluyen cerca de 594 millones de dólares de World Liberty Financial (WLFI), la empresa que cofundó con sus hijos y con los hijos del enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff.

También recaudó 635 millones de dólares en regalías por su memecoin $TRUMP, lanzada horas antes de la investidura presidencial de enero del 2025.

Además, logró otros 197 millones de dólares por la venta de acciones de Stablecoin Holdco y ganó millones más con la venta de productos de merchandising con su marca, que incluye hasta pegatinas para biblias.

“Triplicó su fortuna en un año de gobierno”

Pero son las criptomonedas las que han hecho que su fortuna casi se triplique, de 2.300 millones de dólares a 6.500 millones entre 2024 y 2025, según Forbes.

Una de sus mayores ganancias en 2025 se produjo cuando una empresa de inversión vinculada a Emiratos Árabes Unidos compró casi la mitad de la principal empresa de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial (WLFI), operación que, según el Times, “difuminó la línea entre la política exterior y las empresas privadas”.

La venta por parte de World Liberty de sus propios tokens digitales le ha resultado muy provechosa.

Es decir, oficialmente, las criptomonedas se han convertido en la mayor fuente de sus ingresos, según su declaración financiera del 2025, donde también se detallan los montos de hoteles, complejos de golf y otros negocios.

Trump se ha convertido en el presidente procriptomonedas, con 1.400 millones en inversiones y, como informa Bloomberg, ha reportado más ingresos relacionados con criptomonedas que cualquier empresa estadounidense de activos digitales que cotiza en bolsa.

En comparación, la plataforma de criptomonedas más rentable que cotiza en EE. UU., Coinbase Global Inc., reportó ingresos de US$1.260 millones en el 2025.

Conflicto de intereses

The New York Times ha puesto en cuestión estas finanzas de Trump relacionadas con el ejercicio de su poder en un artículo esclarecedor.

“Las finanzas del presidente, que hasta ahora habían sido un misterio, ponen de relieve un conflicto en su negocio de criptomonedas: Trump es un importante operador del sector de las criptomonedas y, al mismo tiempo, el máximo responsable de sus políticas”, señala el NYT en un artículo firmado por cuatro reporteros: dos de ellos especializados en la Organización Trump, otra experta en análisis de datos y otro en criptomonedas.

“El presidente Trump se embolsó una impresionante fortuna en su primer año de vuelta en la Casa Blanca, incluyendo unos 1,4 millardos (1.400 millones) de dólares procedentes de los negocios de criptomonedas de su familia... En total, los ingresos del presidente ascendieron a al menos 2,2 millardos (2.200 millones) de dólares, cifra que incluye otras partes de su vasto patrimonio, como sus activos inmobiliarios. Esto contrasta con los 622 millones de dólares como mínimo que sus empresas ingresaron el año 2024, antes de que volviera a la presidencia”, dice el Times.

Por supuesto, el presidente multimillonario no demoró en responder a sus críticos, quienes dicen que usa su cargo para enriquecerse.

“Todo el mundo está obteniendo beneficios”

“Yo obtengo beneficios porque tengo mucho dinero y mucho efectivo”, dijo Trump, según un reporte de la agencia AFP a La República.

“¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo, todo el mundo está obteniendo beneficios”, concluyó Trump mientras se preparaba para realizar su primer vuelo en un avión regalado por Catar.

Trump insiste en que no dirige sus finanzas personales. Dice que sus ganancias se colocan en fideicomisos ciegos para garantizar que no se aproveche de su posición. “Yo no me involucro en mis finanzas personales, tenemos fondos que gestionan mi dinero”, añadió.

“He ganado mucho dinero antes de ser presidente y ellos invierten mi dinero, yo no hablo con ellos”. Sin embargo, el Times informa que se reúne con sus asesores financieros para que lo mantengan al tanto de sus cuentas.

Lo cierto es que, como informa Bloomberg, Trump ha revertido su escepticismo inicial frente a las criptomonedas y hoy obtiene ganancias millonarias. Se ha convertido en uno de los mayores promotores de la industria.

Dice que no se involucra. Pero en su segundo mandato impulsó medidas para desregular el sector e hizo que los precios de esos activos se dispararan. Hay incluso una nueva legislación para emisores de stablecoins.

Ha nombrado a legisladores considerados favorables a la industria. Además, bajo su administración, la Comisión de Bolsa y Valores ha suspendido procedimientos legales contra las principales plataformas de activos digitales.

Incluso Trump indultó a ejecutivos del sector de las criptomonedas, entre ellos Changpeng Zhao, cofundador de Binance, que se había declarado culpable de blanqueo de dinero.

Pese a ello, la Casa Blanca ha negado cualquier conflicto de intereses y dice, con mucho énfasis, que Trump “ha convertido con orgullo a EEUU en la capital mundial de las criptomonedas.

Datos

- Si bien US$1.400 millones superan toda cifra en EE. UU., hay criptomonedas más lucrativas en el exterior. Tether, mayor emisor de stablecoins, ganó US$10.000 millones en el 2025.

- Las criptomonedas superan los ingresos de Trump por su negocio inmobiliario. Ganó US$77 millones con su club Mar-a-Lago y US$122 millones con su club de golf en Florida.

- El inversor Ross Gerber atribuyó la continua caída del Bitcoin a las ganancias de Trump por sus negocios de criptomonedas.

- El último martes, Bitcoin superó los US$63.000, con un aumento del 3,6% en la semana, lo que revirtió pérdidas de junio.

- En el 2025, Bitcoin y Ethereum sufrieron fuertes caídas. El SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), en cambio, apenas ganó 21%.

- El gobernador de Minnesota, Tim Walz, crítico de los negocios de Trump, lo calificó como el “presidente más corrupto de la historia”.

- Melania Trump figura en la declaración financiera con más de US$10 millones, lo que incluye ingresos por un documental y US$500.000 por su libro “Melania”.