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Economía

Precio del dólar hoy, domingo 19 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Los principales bancos del país también ofrecen diferentes cotizaciones. El BCP establece un precio de S/3,711 para la compra y S/3,796 para la venta.

Precio del dólar hoy, miércoles 19 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, miércoles 19 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 19 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta.

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Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 19 de abril

BCP

  • Compra: S/3,711
  • Venta: S/3,796

Interbank

  • Compra: S/3,725
  • Venta: S/3,785

Scotiabank

  • Compra: S/3,667
  • Venta: S/3,845

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,730
  • Venta: S/3,800

BBVA

  • Compra: S/3,670
  • Venta: S/3,821

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