Precio del dólar hoy, domingo 19 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 19 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Precio del dólar hoy, miércoles 19 de abril de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 19 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,405 la venta .

Tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 19 de abril

BCP

Compra: S/3,711

Venta: S/3,796

Interbank

Compra: S/3,725

Venta: S/3,785

Scotiabank

Compra: S/3,667

Venta: S/3,845

Banco de la Nación

Compra: S/3,730

Venta: S/3,800

BBVA

Compra: S/3,670

Venta: S/3,821

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