¿Vale la pena estudiar una maestría en neurociencias? Conoce la nueva propuesta virtual de la UPSJB

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La Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB) anunció el lanzamiento de su nueva Maestría en Neurociencias Aplicadas, un programa 100 % virtual orientado a profesionales de la salud, educación, comportamiento humano y gestión empresarial. La iniciativa busca ampliar el acceso a estudios especializados en neurociencias desde cualquier región del Perú.

¿Por qué estudiar una maestría en neurociencias aplicadas?

Lejos de quedar restringidas al laboratorio o a la práctica clínica tradicional, las neurociencias se han transformado en una herramienta transversal para potenciar el rendimiento y el bienestar en múltiples disciplinas. Comprender el funcionamiento del cerebro humano es hoy una competencia clave tanto para un educador que busca optimizar el aprendizaje en el aula, como para un líder corporativo que diseña estrategias de cultura organizacional.

"Las neurociencias aplicadas abren un abanico de posibilidades en áreas críticas como la salud ocupacional y el bienestar mental dentro de las organizaciones. Comprender los procesos neurobiológicos del estrés y la adaptación nos permite diseñar entornos de trabajo más saludables, eficientes y sostenibles, impactando directamente en la productividad y la retención del talento", señala la Dra. Katherine Noriega, especialista de la escuela de posgrado de la UPSJB y vocera del programa.

¿Quiénes pueden estudiar esta maestría en neurociencias?

El programa aborda de manera profunda las problemáticas del desarrollo cognitivo y el envejecimiento poblacional, un sector con alta demanda y pocos especialistas en el país.

"Existe una necesidad urgente en el mercado por profesionales capacitados en el abordaje integral de demencias y diversos trastornos del aprendizaje. Esta maestría brinda las bases científicas y metodológicas para que psicólogos, terapeutas y educadores generen diagnósticos e intervenciones oportunas que transformen la calidad de vida de los pacientes y sus familias", destaca la Dra. Karina Chuquizutta, especialista de la institución.

En la modalidad virtual también se combinan las plataformas de aprendizaje. Fuente: composición IA.

Maestría en neurociencias 100 % virtual para profesionales de todo el Perú

La modalidad 100 % virtual de la Maestría en Neurociencias Aplicadas de la UPSJB ha sido estructurada bajo estándares de alta exigencia, combinando plataformas de aprendizaje de última generación con una plana docente de primer nivel. Esto permite que médicos, biólogos, psicólogos, administradores y educadores de cualquier región del Perú puedan especializarse sin la necesidad de interrumpir sus actividades laborales ni trasladarse permanentemente a Lima.

El plan de estudios destaca por su equilibrio entre el rigor de la investigación científica y la aplicabilidad práctica de los conocimientos en el mercado actual. Con esta iniciativa, la Universidad Privada San Juan Bautista reafirma su compromiso con el desarrollo descentralizado del país, impulsando una comunidad de posgrado capaz de liderar proyectos de innovación y bienestar social basados en la evidencia científica.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Los interesados pueden conocer la malla curricular, modalidades de estudio y beneficios institucionales a través de la página web de la universidad o comunicarse con la Central de Admisión al (01) 709-5999 o vía WhatsApp al 950 322 888.

[PUBLIRREPORTAJE]