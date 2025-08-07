HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
EN VIVO

El incidente con Colombia y justicia de idas y vueltas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

Perú pone sobre la mesa más de US$1.100 millones para atraer inversión japonesa: ¿en qué sectores?

Durante la visita oficial a Japón, la ministra Desilú León presentó un portafolio comercial que busca captar inversiones para el país. Japón es hoy uno de los principales aliados económicos de nuestro país.

La propuesta del Mincetur se expuso en el Consejo Empresarial Peruano–Japonés. Foto: composición LR
La propuesta del Mincetur se expuso en el Consejo Empresarial Peruano–Japonés. Foto: composición LR

En medio de una coyuntura internacional cada vez más competitiva, Perú apuesta por fortalecer su presencia en Asia. Esta semana, durante la visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Japón, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, presentó ante los principales ejecutivos del Consejo Empresarial Peruano–Japonés (CEPEJA) una cartera de oportunidades de inversión por más de US$1.100 millones.

Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta se expuso en Tokio, durante la XVI Reunión de CEPEJA, foro que reúne a los pesos pesados del empresariado japonés con sus pares peruanos. El objetivo es claro: atraer capital fresco hacia sectores estratégicos como la agroindustria, la pesca, las manufacturas ligeras y nuevas líneas de exportación con alta demanda en el país asiático.

“Perú es hoy una plataforma regional segura y estratégica para la inversión extranjera. Tenemos una de las economías con mejor proyección en América Latina y la inflación más baja de la región”, aseguró León, frente a una audiencia encabezada por los líderes de CEPEJA y la propia presidenta Boluarte.

Perú destaca su red de tratados y puerto de Chancay como ventajas logísticas

Con 23 tratados de libre comercio que cubren el 82% del PBI mundial y siendo miembro activo del CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), el Perú busca consolidarse como la puerta de entrada preferida hacia Sudamérica. Japón no es ajeno a esta estrategia.

En 2024, el intercambio comercial entre ambos países superó los US$4.300 millones, siendo Perú el proveedor de café, palta, langostinos y frutas congeladas, entre otros productos.

A esto se suma el megapuerto de Chancay, cuya puesta en operación ha reducido en casi 50 % los tiempos de envío hacia Asia. “Queremos convertirnos en un hub logístico de clase mundial en el Pacífico Sur”, dijo la ministra.

¿En qué invierten las empresas japonesas en Perú actualmente?

Japón es hoy el tercer mayor inversor asiático en Sudamérica, y Perú es uno de sus destinos favoritos. En las últimas dos décadas, el país ha recibido más de US$111.000 millones en inversión extranjera directa, de los cuales una porción significativa proviene de empresas niponas.

El 67% de esa inversión japonesa ha sido canalizada al sector manufacturero, especialmente en componentes electrónicos y vidrio. Le siguen los servicios intensivos en conocimiento, metales y energías renovables.

Nuevas zonas económicas especiales y beneficios para atraer capital japonés

Otro punto clave en la hoja de ruta es la futura implementación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que permitirán crear espacios industriales con incentivos tributarios y aduaneros administrados por el sector privado. Junto a ello, la nueva Ley de Turismo establece las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), pensadas para captar capitales en destinos sostenibles priorizados.

La ministra León cerró su presentación con una invitación directa: “Invitamos al empresariado japonés a seguir apostando por el Perú. Somos un socio confiable, competitivo y con visión de largo plazo”.

Con esta visita, Perú no solo busca más comercio. Busca una alianza estratégica de largo aliento que combine inversión, tecnología y desarrollo sostenible.

Notas relacionadas
Gobierno deja a su suerte a Machu Picchu: turistas esperan hasta tres días por una entrada

Gobierno deja a su suerte a Machu Picchu: turistas esperan hasta tres días por una entrada

LEER MÁS
Perú firmará TLC con Indonesia: Desilú León recibe facultades para suscribir el acuerdo comercial

Perú firmará TLC con Indonesia: Desilú León recibe facultades para suscribir el acuerdo comercial

LEER MÁS
Alerta de tsunami: Mincetur activa protocolo de seguridad y refuerza asistencia a turistas

Alerta de tsunami: Mincetur activa protocolo de seguridad y refuerza asistencia a turistas

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Vendemos piedra chancada con cobre y perdemos millones: Perú bate récord exportador con US$8.113 millones, pero gana menos que Chile

Vendemos piedra chancada con cobre y perdemos millones: Perú bate récord exportador con US$8.113 millones, pero gana menos que Chile

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

Fonavi 2025: fonavistas pueden consultar si son beneficiarios de cobrar pago de aportes con el link oficial de la Secretaría Técnica

LEER MÁS
Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Consulta Fonavi 2025: verifica con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro aprobado para cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CADE Ejecutivos 2025: Javier Milei llegará a Perú para responder "¿por qué fracasan los gobiernos?"

CADE Ejecutivos 2025: Javier Milei llegará a Perú para responder "¿por qué fracasan los gobiernos?"

Alex Valera anotó de rebote, pero el árbitro anuló el gol: ¿por qué acabó el primer tiempo tras el penal errado de Universitario?

Liverpool recuerda a Diogo Jota: el emotivo homenaje que hicieron los 'Reds' en Anfield por la pretemporada

Economía

CADE Ejecutivos 2025: Javier Milei llegará a Perú para responder "¿por qué fracasan los gobiernos?"

CADE Ejecutivos 2025: Javier Milei llegará a Perú para responder "¿por qué fracasan los gobiernos?"

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

ONP: ¿Cuánto te corresponde recibir de pensión si aportaste 10 años y cómo incrementarlo?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Gustavo Petro: estudio reportó que el río Amazonas se aleja de Colombia y dejaría de pasar por Leticia antes de 2030

Canciller Elmer Schialer: "El Perú no va a ceder ni un milímetro de nuestro territorio"

Loreto: UGEL anuló contrato de profesor que mostró condiciones de estudio de niños en comunidades amazónicas

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota