Perú pone sobre la mesa más de US$1.100 millones para atraer inversión japonesa: ¿en qué sectores?

En medio de una coyuntura internacional cada vez más competitiva, Perú apuesta por fortalecer su presencia en Asia. Esta semana, durante la visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Japón, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, presentó ante los principales ejecutivos del Consejo Empresarial Peruano–Japonés (CEPEJA) una cartera de oportunidades de inversión por más de US$1.100 millones.

La propuesta se expuso en Tokio, durante la XVI Reunión de CEPEJA, foro que reúne a los pesos pesados del empresariado japonés con sus pares peruanos. El objetivo es claro: atraer capital fresco hacia sectores estratégicos como la agroindustria, la pesca, las manufacturas ligeras y nuevas líneas de exportación con alta demanda en el país asiático.

“Perú es hoy una plataforma regional segura y estratégica para la inversión extranjera. Tenemos una de las economías con mejor proyección en América Latina y la inflación más baja de la región”, aseguró León, frente a una audiencia encabezada por los líderes de CEPEJA y la propia presidenta Boluarte.

Perú destaca su red de tratados y puerto de Chancay como ventajas logísticas

Con 23 tratados de libre comercio que cubren el 82% del PBI mundial y siendo miembro activo del CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), el Perú busca consolidarse como la puerta de entrada preferida hacia Sudamérica. Japón no es ajeno a esta estrategia.

En 2024, el intercambio comercial entre ambos países superó los US$4.300 millones, siendo Perú el proveedor de café, palta, langostinos y frutas congeladas, entre otros productos.

A esto se suma el megapuerto de Chancay, cuya puesta en operación ha reducido en casi 50 % los tiempos de envío hacia Asia. “Queremos convertirnos en un hub logístico de clase mundial en el Pacífico Sur”, dijo la ministra.

¿En qué invierten las empresas japonesas en Perú actualmente?

Japón es hoy el tercer mayor inversor asiático en Sudamérica, y Perú es uno de sus destinos favoritos. En las últimas dos décadas, el país ha recibido más de US$111.000 millones en inversión extranjera directa, de los cuales una porción significativa proviene de empresas niponas.

El 67% de esa inversión japonesa ha sido canalizada al sector manufacturero, especialmente en componentes electrónicos y vidrio. Le siguen los servicios intensivos en conocimiento, metales y energías renovables.

Nuevas zonas económicas especiales y beneficios para atraer capital japonés

Otro punto clave en la hoja de ruta es la futura implementación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que permitirán crear espacios industriales con incentivos tributarios y aduaneros administrados por el sector privado. Junto a ello, la nueva Ley de Turismo establece las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), pensadas para captar capitales en destinos sostenibles priorizados.

La ministra León cerró su presentación con una invitación directa: “Invitamos al empresariado japonés a seguir apostando por el Perú. Somos un socio confiable, competitivo y con visión de largo plazo”.

Con esta visita, Perú no solo busca más comercio. Busca una alianza estratégica de largo aliento que combine inversión, tecnología y desarrollo sostenible.