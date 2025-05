EE.UU. planea aranceles de 25% a medicamentos e India sería el principal afectado

La guerra comercial de Donald Trump acaba de abrir un nuevo frente: los medicamentos. Aunque aún no se ha oficializado la fecha exacta, la decisión del presidente de Estados Unidos de aplicar aranceles en dos semanas a los productos farmacéuticos importados ha encendido las alarmas en las principales economías exportadoras del sector.

“Va a generar un efecto en bola de nieve”, advirtió el analista internacional Francesco Tucci en entrevista con La República. “Vamos a tener una reducción de la producción dirigida a Estados Unidos y eso puede afectar indirectamente a América Latina, tanto en disponibilidad como en precios”, añadió.

En esa línea, Tucci identificó a India como el principal país productor y exportador de fármacos que se verá impactado por la medida. Además, alertó sobre el delicado momento que atraviesa el país, inmerso en una tensión abierta con Pakistán por el conflicto en Kashmir.

“Imponer aranceles a India en este contexto podría desestabilizar aún más a Asia”, advirtió.

De acuerdo con Tucci, “hoy las decisiones de política económica impactan a escala global por la interdependencia entre estados”

Posible arancel del 25%

El 5 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva desde la Oficina Oval que acelera la relocalización de la fabricación de medicamentos en suelo estadounidense, con el argumento de proteger la seguridad nacional y evitar la dependencia extranjera durante crisis sanitarias o conflictos internacionales. La medida incluye agilizar permisos de nuevas plantas, eliminar trabas burocráticas, y aplicar inspecciones más agresivas a laboratorios extranjeros.

“No creo que puedan incrementar de manera paulatina la producción en solo dos semanas. Se va a producir una sacudida fuerte en el mercado”, comentó Tucci.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión podría llegar en las próximas semanas: una investigación abierta en abril sobre el impacto de las importaciones farmacéuticas en la seguridad nacional podría derivar en aranceles de hasta el 25% sobre medicamentos, ingredientes activos y derivados, según adelantó el Wall Street Journal.

De concretarse, la medida pondría fin a una histórica exoneración arancelaria para este tipo de productos, amparada por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los efectos más inmediatos recaerían sobre los pacientes con enfermedades graves que dependen de tratamientos continuos, como personas con cáncer o diabetes. Además, según el analista internacional, se espera un impacto sobre la cooperación internacional en investigación médica.

“Habrá una reducción de la cooperación con países considerados ‘estados canallas’, como China o Irán. Eso afecta tanto al sector público como privado”, advirtióTucci.

En este escenario, las farmacéuticas genéricas enfrentan un desafío aún mayor. Operan con márgenes más bajos que sus contrapartes multinacionales, lo que limita su capacidad de absorber el aumento de costos sin trasladarlo a los consumidores, encareciendo tratamientos esenciales para millones de pacientes.

Relocalización farmacéutica en EE.UU.

Entre los actores más vulnerables están Roche y Novartis, dos gigantes suizos que dependen fuertemente del mercado estadounidense: más del 50% de los ingresos globales de Roche y alrededor del 40% de Novartis provienen de Estados Unidos. Las farmacéuticas representan el 40% del total de exportaciones suizas, y el 60% de esos envíos tienen como destino Estados Unidos. Solo en 2024, esas exportaciones alcanzaron los US$35.000 millones. Un arancel del 25% supondría una pérdida potencial de US$8750 millones para estas empresas.

Aunque ninguna de las dos firmas ha mencionado abiertamente los aranceles, ambas anunciaron hace pocas semanas multimillonarias inversiones en territorio estadounidense. Roche comprometió US$50.000 millones y Novartis US$23.000 millones, en lo que los expertos interpretan como un intento por neutralizar las amenazas de Washington sin confrontación directa.

Oficialmente, las empresas hablan de “reforzar su compromiso histórico con EE.UU.”, pero los analistas coinciden en que el "elefante blanco en el salón" es, sin duda, la política proteccionista de Trump.

“Por ahora no sabemos la magnitud de los aranceles. Trump suele anunciar medidas con semanas de anticipación para forzar negociaciones. No sería responsable dar una cifra (sobre el efecto en el precio de los medicamentos) sin saber los detalles”, coincidió Tucci.

La preocupación no es solo suiza. Otras inversiones más importantes anunciadas en los últimos meses, según informó The Guardian, son:

Johnson & Johnson comprometió US$55.000 millones para investigación y manufactura dentro de Estados Unidos en los próximos cuatro años. Actualmente, gran parte de su producción se encuentra en Europa, lo que la hace especialmente vulnerable a los aranceles.

Eli Lilly, conocida por sus medicamentos para la diabetes y la obesidad, se encuentra en la construcción de cuatro nuevas plantas en Estados Unidos, con una inversión estimada de al menos US$27.000 millones.

AstraZeneca, de origen británico, destinó US$3500 millones a trasladar parte de su producción desde Europa a Estados Unidos.

EY estima que, si se concreta un arancel del 25%, los precios de los medicamentos en el mercado estadounidense podrían aumentar hasta un 12,9%, lo que representaría un costo adicional de US$51.000 millones anuales para el sistema de salud, según un estudio encargado por la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America y citado por The Guardian.