Las proyecciones para el cierre de 2024 son prometedoras para las exportaciones peruanas, con un crecimiento sostenido que llevará a superar los US$ 73.000 millones, estableciendo un récord histórico por cuarto año consecutivo. Este avance se debe a la combinación de esfuerzos entre el sector público y privado, que han logrado fortalecer las cadenas productivas y mejorar la competitividad en mercados internacionales. Las exportaciones no solo han sido claves para la economía nacional, sino que también han posicionado al Perú como un socio confiable para las grandes economías globales.

A lo largo de este proceso, las agroexportaciones peruanas han demostrado un notable liderazgo, destacándose en productos como el cacao, el café y los arándanos. Gracias a la estrategia implementada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el esfuerzo conjunto de los actores privados, Perú ha logrado un crecimiento sostenido en diversos mercados internacionales. En este contexto, es relevante destacar cuáles son los sectores más exitosos y los productos con mayor proyección en los próximos años.

¿Cuál es el sector que lidera las exportaciones en Perú?

El sector agroexportador sigue siendo el principal motor de las exportaciones no tradicionales del país. En 2023, las agroexportaciones peruanas alcanzaron un total de US$ 9.500 millones y, hasta octubre de 2024, ya se han registrado US$ 8.664 millones, una cifra que promete igualar o superar el desempeño del año anterior.

Productos Destacados de las Agroexportaciones

Los productos más vendidos del sector agroexportador peruano incluyen una variedad de alimentos frescos y derivados, que han tenido un crecimiento destacado tanto en volumen como en valor. Entre los más notables están:

Cacao: Este producto ha experimentado un crecimiento impresionante del 211% en 2024, alcanzando un total de US$ 1.081 millones en exportaciones. El cacao peruano ha sido altamente demandado, tanto por su calidad como por el aumento en el precio internacional. Café: Con un incremento del 60% en su valor de venta, el café peruano se sigue consolidando en los mercados internacionales, gracias a la alta demanda de su calidad. Arándanos: Perú es el líder mundial en la exportación de arándanos, con ventas que alcanzaron los US$ 1.657 millones, lo que representa un aumento del 49,2% en comparación con años anteriores. Palta: En este producto, Perú ocupa el segundo lugar mundial en exportaciones, solo por detrás de México. En 2024, las exportaciones de palta sumaron US$ 1.303 millones, lo que representa un aumento del 29,4%. Mandarinas: Este fruto ha ido ganando terreno en mercados internacionales, impulsado por la apertura de nuevos destinos de exportación.

El papel fundamental del cacao en la agroexportación

Uno de los productos más destacados dentro de las agroexportaciones peruanas es el cacao. En lo que va del año 2024, este producto ha registrado un asombroso crecimiento del 211% en sus exportaciones. Este incremento se ha dado tanto por un aumento en el volumen exportado como por una mejora en el precio internacional del cacao. En total, las exportaciones de cacao y sus derivados alcanzaron los US$ 1.081 millones, una cifra que refleja el potencial del país en este sector.

El cacao peruano ha ganado reconocimiento mundial por su calidad, lo que ha permitido que el país se convierta en un exportador importante en este rubro. Las principales regiones productoras, como Cusco, Junín y San Martín, han visto un notable beneficio económico gracias a este auge, y las perspectivas para el cacao continúan siendo muy favorables. El impulso de la industria del cacao no solo mejora la economía nacional, sino que también beneficia a miles de pequeños productores y genera empleo en áreas rurales.

¿Cuáles son los productos con mayor potencial para las agroexportaciones?

Además de los productos tradicionales como el cacao, el café y los arándanos, Perú cuenta con una serie de productos emergentes con un alto potencial de crecimiento en los próximos años. Entre estos se destacan frutas exóticas y menos conocidas, que están comenzando a abrirse paso en los mercados internacionales.

Entre los productos con más potencial se encuentran la pitahaya (o fruta dragón), el guindón y los frutos rojos, como la cereza, que son altamente demandados en diversas partes del mundo debido a sus propiedades nutricionales y su atractivo en la industria alimentaria. Aunque estos productos aún no tienen la misma proyección que el cacao o el café, las perspectivas son muy positivas. El reto, sin embargo, radica en fortalecer la cadena productiva, mejorar la calidad y asegurar su posicionamiento en los mercados internacionales.

Según la viceministra del Comercio Exterior, Teresa Mera, el sector privado peruano está muy atento a las demandas de los mercados internacionales, lo que ha llevado a la inclusión de nuevos productos en el portafolio de exportaciones. No obstante, este tipo de crecimiento requiere de inversiones en investigación, desarrollo de infraestructuras y mejoras en la producción agrícola.