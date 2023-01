Eduardo García: “Es una prioridad de la gestión poder incrementar las pensiones de la ONP”

En diálogo con La República, el titular del MTPE, Eduardo García, anuncia que se coordinará con el MEF para hacer efectivo el incremento de las pensiones de la ONP. Además, indica que el proyecto de seguro de desempleo está avanzado y falta socializarlo. Descarta que se elimine la CTS, pero sí podría haber un ajuste en su cálculo.

¿Su gestión seguirá defendiendo el decreto de tercerización laboral?

Una crítica que ya he expresado antes y no será la primera vez y lo repito. La norma se aprobó sin diálogo social, no es una opinión, es algo que efectivamente sucedió y creemos que justo eso genera un problema de legitimidad de las normas; en general, en todo el Poder Ejecutivo, la actual gestión de la presidenta Boluarte ha señalado que es el diálogo la manera de encontrar solución a los problemas. Estas normas se emitieron sin diálogo y eso afecta su legitimidad. También se ha señalado que efectivamente la tercerización generaba problemas que tenían que ser resueltos. Ese fenómeno ciertamente tenía que ser atendido, pero creemos, y ese es el sello de esta gestión, que todos los problemas de fondo tienen que abordarse con diálogo.

¿Evalúa derogarla?

Creo que si lo derogamos y si lo hiciéramos sin diálogo sería reiterar el error que estamos criticando. Hay una situación que merecía ser corregida, esta medida pretende corregir esta situación. Actualmente, esto se está discutiendo en el Congreso y no es casual que no se haya podido lograr un consenso; se han dado cuenta también que el problema de la tercerización merecía una atención. Creemos que la solución pasa por el diálogo. En tanto eso no sea posible, el MTPE continuará con la defensa del decreto supremo 001.

¿La institucionalización de la RMV se priorizará?

Creemos que la remuneración mínima vital es una materia importante para abordar de una manera tripartita, ha habido avances significativos y hay buena expectativa por parte de esta gestión de poder reactivar la discusión, no del incremento en este momento, pero sí de la mecánica para determinar de manera técnica a futuro.

¿Se concretaría este año?

Esperamos que sí.

Sobre el incremento de la RMV, ¿aún no es el momento?

No te podría decir si es el momento o no, lo primero que tenemos que hacer es evaluar bien cuál es el escenario económico social y ver si este es pertinente, ese análisis no se ha hecho todavía.

¿Está en agenda esa evaluación?

No lo hemos analizado y por lo tanto no te podría responder sí o no en este momento.

Uno de los ejes de su agenda es la seguridad social...

Dentro de la seguridad social creemos que lo principal y que el objetivo sería plantear o al menos iniciar una discusión para una reforma integral del sistema de pensiones, creemos que esa sería la solución más duradera para el problema de las pensiones en el Perú. En tanto eso no sea posible, hay cuestiones que abordar de cómo atender a determinados bolsones; los autónomos, por ejemplo, que actualmente no tienen ninguna protección o tienen protecciones incipientes como los grupos de mototaxistas, estibadores terrestres, que merecen la atención del Estado.

¿Y mejorar las pensiones de la ONP?

Otro grupo importante son ciertamente los más de medio millón de pensionistas de la 19990 que tienen una pensión muy reducida, S/500 no te permite tener una vida digna si es que no cuentas con una red de apoyo familiar que te puede ayudar a solventar tu subsistencia. Esto se está discutiendo muy incipientemente con el ministro de Economía, no se ha tocado todavía institucionalmente con el gabinete.

¿Ya tiene una propuesta?

Ya hay una propuesta, no es una que estemos lanzando de manera formal, es una propuesta para empezar a hacer un cálculo y determinar alguna suma que pueda ser importante.

¿El incremento se daría en el corto o mediano plazo?

Creo que en el mediano plazo podría ser viable, pero todavía tenemos que tener las discusiones con el ministro de Economía, no te podría dar una fecha cierta en este momento.

Pero sí es una prioridad el incremento...

Sí, es una prioridad de la gestión poder incrementar las pensiones de la ONP.

Sobre el seguro de desempleo, ¿cuánto se ha avanzado? La OIT los estaba asesorando...

Efectivamente, la OIT ha apoyado al Ministerio de Trabajo. Es muy importante que el Perú cuente con un seguro de desempleo. Ya con la OIT se avanzó e incluso se han hecho estudios actuariales para demostrar la viabilidad financiera de este seguro que vendría acompañado de políticas activas de empleo, inclusión en una bolsa de trabajo, acompañamiento, capacitaciones. Es una propuesta muy interesante la que se viene trabajando y lo que tocaría es poder reactivar el diálogo con los actores sociales para poder ya ultimar cómo se podría viabilizar este sistema de protección.

¿Esta propuesta preliminar implicaría eliminar la CTS?

No creemos que eso suponga eliminar la CTS, si bien la CTS nace como mecanismo de protección para el desempleo, en la realidad se ha evidenciado que es muy recurrente que la CTS sea perforada, hay muchas normas que, cada vez que hay una situación de estrés económico, se sacan habilitaciones para disponer de los fondos de la CTS (...), entonces de alguna manera ha perdido esa naturaleza de protección para el desempleo y casi que se convierte en una remuneración adicional. Ese esquema no cumple ya esa finalidad para la cual fue pensada, entonces, el seguro de desempleo no creo que pueda justificar la eliminación de la CTS, pero sí quizá algún ajuste.

Podría reducirse la CTS…

El monto que resulta de este estudio actuarial es de aproximadamente entre 1,7% y 2,2% de la remuneración, es lo que ha arrojado el estudio actuarial. La CTS es un 8,33%, entonces ahí podría evaluarse la manera de distribuirse la asunción de ese costo que supondría asumir el seguro de desempleo.

¿Es prioridad el seguro de desempleo?

Para la gestión es un tema muy importante, pero todo pasa por lograr el diálogo con los actores sociales.