Recuperación de la economía en riesgo por incertidumbre electoral

Los recursos de nulidad presentados por el partido Fuerza Popular ha generado retraso para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuncie los resultados oficiales sobre la segunda vuelta de la elección presidencial, generado así incertidumbre política que podría tener un impacto en el crecimiento de la economía nacional.

De acuerdo al economista Armando Mendoza, los agentes económicos siempre reaccionan ante una crisis política, lo que se traduce en una postergación de decisiones o inversiones y un comportamiento más conservador tanto desde el empresariado como del consumidor.

Recordó que el Banco Mundial recientemente había elevado sus proyecciones de crecimiento económico del Perú a 10,3%, sin embargo, estos cálculos se habían hecho tomando como referencia una elección con resultados céleres y sin un enfrentamiento de por medio.

“Bajo estas circunstancias los estimados del Banco Mundial tendrían que ser revisados a la baja, podría ser 1 o 2 puntos del PBI en el peor de los escenarios y en el mejor sería menos de 1 punto, si esto se resuelve rápidamente y hay un proceso de transferencia adecuado”, anotó Mendoza.

En esa línea, Thorne & Associates prevé un enfriamiento de la economía en el segundo trimestre del año, consistente con la incertidumbre electoral.

Por su parte, el profesor investigador de la Universidad del Pacífico, Germán Alarco, no considera que esta coyuntura afectará las decisiones de inversión en los sectores extractivos, en particular en la minería, que se establece por criterios de precio, rentabilidad y mercados en un horizonte de mediano plazo. No obstante, sí alerta que la maniobra de Fuerza Popular reduce el periodo de transferencia entre el actual y el nuevo gobierno y de esta forma afectaría su capacidad de gobierno.

“El perjudicado es la estabilidad del país en el mediano plazo”, acotó Alarco.

Más problemas

El economista Armando Mendoza también observa otros aspectos que podrían afectar el crecimiento económico de 10% estimado por el Gobierno.

El que más destaca el experto es que posiblemente no se generen acuerdos mínimos para la gobernabilidad, lo cual podría desatar otra crisis política que paralizarían las acciones del Estado.

“Una vez que, de ser proclamado como presidente, el gobierno de Castillo asuma, tiene que conformar su gabinete y este tiene que ser aprobado por el Congreso, pero qué pasa si los sectores que pierden la elección deciden hacer una oposición con la lógica de traerse abajo el gobierno de Castillo como ya sucedió en el último quinquenio”, advierte Mendoza.

En tanto, Kurt Burneo, profesor investigador en Centrum Católica, comentó en RTV Economía que para atenuar la incertidumbre es que el candidato o candidata que sea proclamado como el próximo presidente del país deberá de asegurar la gobernabilidad.

“Se debe sentar con las fuerzas políticas, comenzando con el Congreso, son alrededor de diez grupos políticos, para definir los términos de la gobernabilidad, en términos de hacer este país absolutamente administrado”, aseveró Burneo, quien agregó que al entablar diálogo con las partidos políticos será bien recibido por los agentes económicos.

Generan tranquilidad a los banqueros

A pesar que no se oficializa a un ganador, el equipo técnico de Pedro Castillo -candidato que se ubica en primer lugar- inició diálogos con el sector financiero para explicar las medidas que se implementarían en un eventual gobierno. Ratificaron que respetarán la autonomía del BCRP, lo cual fue bien recibida por los empresarios.

La mayor presión tributaria se conseguiría con menor evasión y elusión y aumento de impuesto o regalías mineras.

Elmer Cuba, socio de Macroconsult, dijo que si bien se nota moderación en el equipo de Perú Libre, aún hay “ruido por parte de sus aliados”.

El dato

Actualización. Este viernes, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) actualizaría su estimado de crecimiento económico del Perú. La última proyección fue de 10,7% para el 2020, la cifra más optimista en comparación con otros organismos.

