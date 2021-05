Indecopi evaluaría este año 7 fusiones empresariales

Alrededor de 7 fusiones empresariales pasarían por evaluación de Indecopi este año, estimó Hania Pérez de Cuéllar, presidenta de la entidad. Y es que el próximo 15 de junio entrará en vigencia la llamada ley antimonopolio, luego de que ayer se publicara la última resolución pendiente.

“Lo que tenemos estimado es que se darían aproximadamente entre 5,6 y 7 solicitudes que sí procederían a hacer la evaluación. Todo va a depender de cómo se está desarrollando la actividad económica. Nosotros respondemos a una demanda, de si los agentes del mercado están muy dinámicos en términos de fusiones y adquisiciones”, precisó a La República.

La funcionaria recordó que, desde esa fecha, las empresas que deseen fusionarse deberán tramitar la autorización de la operación ante Indecopi, siempre que superen los umbrales máximos de ventas, ingresos brutos anuales o valor contable de 118.000 UIT en conjunto (S/ 519 millones) o de 18.000 individual (S/ 79 millones).

Para ello, explicó que pondrán a disposición el formulario simplificado de solicitud para los casos que requieren menos información y son más rápidos de resolver. Mientras que para los más complejos —ya sea por dimensión de empresas o tipo de mercado— deberán presentar el formulario ordinario. Ambos documentos, junto con el “Lineamiento para el cálculo de umbrales de notificación”, estarán disponibles desde el 14 de junio.

Silencio positivo

Indecopi tendrá hasta 30 días para resolver una solicitud de fusión. En caso de que no haya respuesta en el plazo legal, se aplicará el silencio administrativo positivo; es decir, se entiende por autorizada la operación.

Pérez de Cuéllar detalló que son más de 10 técnicos los encargados de la aplicación de la ley, quienes ya están instalados desde el año pasado.

“Asumimos que sí podremos abastecernos y estamos trabajando para poder recibir todas las solicitudes que sean necesarias. El personal ya está trabajando en Indecopi, hemos recibido capacitaciones de agencias de cooperación hermanas, de funcionarios del Banco Mundial y otras entidades internacionales”, acotó.

Ley no es retroactiva

La ley de control previo de concentración empresarial no es retroactiva; es decir, no aplica para las operaciones ya concretadas antes del 15 de junio. No obstante, en caso una empresa ya fusionada (como el caso de Inretail Pharma) decida adquirir una empresa más, deberá pasar por evaluación.

Asimismo, la ley establece que Indecopi pueda revisar hacia atrás si eventualmente autoriza una fusión, siguiendo criterios técnicos excepcionales.

“Por ejemplo, si hay alguna fusión que se da en el transcurso del mes de junio, Indecopi podría revisarla posteriormente. Pero no se va a revisar de oficio las fusiones después de entradas en vigencia. Hay una serie de parámetros técnicos que nos habilitarían a hacerlo de darse el caso, no de manera permanente”, aclaró Pérez de Cuéllar.

Clave

Observatorio. La ley también establece la creación del observatorio de mercados. Por lo que Indecopi ya inició estudios de sectores estratégicos para el consumo diario de la población, tales como alimentos, medicamentos, lácteos, gas, entre otros.

La palabra

Hania Pérez de Cuéllar, presidenta de Indecopi

“Los detractores de la ley piensan que va a mellar la inversión privada, pero por el contrario, los grandes inversionistas lo que exigen son reglas claras. Otros países ya tienen la ley de fusiones hace años”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.