Alternativas de ahorro para el dinero que está próximo a retirar

Esta semana los trabajadores no solo podrán seguir tramitando el retiro de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) sino que, además, están por recibir el depósito semestral correspondiente a mayo de este beneficio laboral. Y por ello se proyecta que las entidades financieras incrementen en promedio en 1 punto la tasa que ofrecen por este tipo de provisión.

“El mercado financiero está bastante movido por lo retiros de CTS y los posibles desembolsos de una parte de la AFP, por lo que se están lanzando productos nuevos para captar ese dinero y que la gente los siga rentabilizando. Asimismo, creemos que esta semana habrá un movimiento interesante de las tasas de interés que se ofrezcan por cuentas de ahorro o a plazo fijo”, señala Alfredo Ramírez, CEO del portal Comparabien.com.

Según recuerda, el año pasado, cuando se liberaron los fondos de pensiones, la tasas que tenían rentabilidades de solo 1,5% al año pasaron a ofrecer hasta 5%. Un efecto similar podría ocurrir desde esta semana, anota. Ramírez agrega que para generar ganancias por encima de lo que ofrece el promedio del mercado, los ahorros o cuentas deben estar por encima de los S/ 20.000.

Nuevos productos

Carlos Vignolo, gerente de Productos de Inversión del BCP, anunció a La República que “dentro de unas semanas lanzaremos un desarrollo tecnológico totalmente nuevo, para que de manera rápida y sencilla los clientes puedan aprovechar y darle un buen uso a sus excedentes”. Mientras tanto, recomendó a quienes aún no deciden qué hacer con su CTS, mantenerlo porque es uno de los depósitos que mejor rentabilidad le puede generar.

En tanto, Caja Piura se adelantó e informó que están ofreciendo al cliente la posibilidad de mantener su CTS bajo la modalidad de ahorro a plazo fijo con un interés anual del 5,5% y otorgarle un préstamo a una tasa de interés “muy competitiva” del 6,9% hasta en 48 meses, “para facilitar que los clientes dispongan de efectivo para satisfacer sus necesidades”, explicó Milagritos Seminario, gerenta de Productos y Servicios de la entidad.

Y es que la Caja detectó que el 74% de sus clientes de depósitos CTS son solteros y solo un 23% están casados, por lo que tienen una mayor posibilidad de seguir ahorrando para su futuro. En ese sentido, proyectan que solo el 30% de estos clientes dispongan del 100% de sus CTS.

Este diario ya había adelantado que Caja Cusco comenzó a ofertar una cuenta de ahorro a plazo fijo con tasas desde los 4,5% al 6% anual, dependiendo del plazo del depósito que puede ser de hasta tres años.

Mientras que Caja Arequipa ofrece el plazo Edad de Oro de hasta 7 años con tasas de entre 4% a 6,5%, que además permite al ahorrista retirar en cualquier momento hasta el 20% de su capital sin cobro de alguna penalidad.

En el caso de Scotiabank, se ofrece la Súper Cuenta, que realiza sorteos diarios de S/ 5.000, así como su Cuenta Free, que no cobra ningún tipo de comisione s y la Cuenta Power, “que hace crecer los ahorros como si fuera un depósito a plazo, pero brindando disponibilidad inmediata”, indicaron. De acuerdo al portal Comparabien, estas cuentas ofrecen tasas de hasta 0,40% por montos mínimos de S/ 1.000 a un plazo de 360 días.

Cabe señalar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito lideran las listas de las entidades que mejores tasas ofrecen, no solo por la cuenta CTS, sino también por las de a plazo fijo, llegando al 8,2% con montos mínimos de S/ 500; no obstante, al todavía estar en proceso de ser supervisadas por la SBS, no cuenta con el Fondo de Seguro, por lo que ante algún imprevisto quedaría desprotegido.

¿Seguros?

Por su parte, Rímac Seguros lanzó Vida Ahorro Seguro en el que invita a los trabajadores a invertir sus retiros de CTS desde los US$ 5.000 hasta los S/ 15.000, con tasas de rentabilidad de hasta 4,34% en soles y de 3,09% en dólares. Así, con una inversión de S/ 100.000 a un plazo de cinco años se obtendría en total (capital más rentabilidad), cerca a los S/ 122.000, monto que además recibirían los beneficiarios en caso el dueño fallezca.

De acuerdo con Alfredo Ramírez, serán las Cajas Rurales y empresas financieras las que apostarán por mejorar sus tasas de sus cuentas CTS a fin de persuadir a sus clientes a seguir ahorrando. “Hay opciones de ahorro que son atractivas, pero no tanto como lo eran hace tres años atrás, y es que hay que considerar que se vive un período de tasas mínimas históricas, sumado a la crisis económica y la coyuntura electoral”, indicó.

Datos

Retiros. Se estima que potencialmente S/ 21.600 millones se retiren de las cuentas CTS hasta el 31 de diciembre del 2021.

Cuenta CTS. Los únicos que pueden realizar depósitos en dichas cuentas son los empleadores.

Fondos mutuos: ¿otra opción rentable?

Diego Ikaza, gerente general de BBVA Asset Management, explica que los fondos mutuos, otro instrumento de inversión, históricamente han generado una rentabilidad en torno al 10% en promedio de la industria, “por lo que es una alternativa atractiva”.

Al respecto, detalló que el BBVA lanzó recientemente seis nuevos fondos estratégicos –3 en soles y 3 en dólares– elaborados según la tolerancia al riesgo.

“Las personas pueden iniciar con una inversión de S/ 400 o US$ 100, y de acuerdo al fondo puede retirar su inversión en un día, 15 días o más tiempo”, señala. Cabe indicar que las comisiones que cobra la entidad varían de entre los 0,35% y 2% sobre el valor total del patrimonio.

En el caso del BCP, los clientes pueden empezar a invertir desde S/ 150 y percibir el rendimiento desde el inicio. Asimismo, tienen la opción de elegir el nivel de riesgo y el retorno de la inversión, así como retirar el dinero cuando lo quiera.

