En diálogo con La República, Javier Olivera, profesor principal de la PUCP, nos menciona los puntos a favor y en contra que tiene el anteproyecto de la reforma integral del sistema de pensiones, el cual ha sido criticado y rechazado, sobre todo, por las Administradoras de Fondos de Pensiones.

¿Cuál es su análisis sobre el anteproyecto de la reforma del sistema de pensiones?

El proyecto tiene algunas virtudes que son importantes. Por ejemplo, ahora el sistema sería uno integrado y se busca mejorar el financiamiento de las pensiones. La idea es que el financiamiento venga de distintas fuentes, una parte del ahorro privado, otra de un fondo solidario y que otra parte provenga de una pensión no contributiva que tienda a ser universal y que se pague con los impuestos del Gobierno.

El Fondo de Riesgo Compartido (FRC) ha sido criticado por un sector...

Algunas personas pueden pensar que no quieren contribuir a este Fondo de Riesgo Compartido, pero no es tan cierto para todas las personas, porque la idea es que la gente aporte un porcentaje a ese fondo, que puede ser un 25%, y un 75% para tu cuenta [individual] e igual te van a pagar esos aportes que hagas a ese FRC con una rentabilidad asegurada. Es decir, en vez de que ganes la rentabilidad más alta en la AFP, el Estado te brinda una rentabilidad más pequeña pero segura.

¿A quiénes les conviene más este esquema de FRC?

A la gente de bajos y medianos ingresos. A los de altos ingresos, es decir, a los que ganan más de S/ 8.000, no les conviene porque ganarían más si contribuyesen todo a su propia cuenta y no a este fondo compartido, pero la gran mayoría gana menos de S/ 8.000. En mis cálculos he detectado que la reforma no es buena para el 4% de afiliados y sí es buena para el 96% de afiliados.

¿Qué más resaltaría del proyecto?

Es positivo que todos los procesos de recaudación, cobranza, afiliación y seguimiento de juicios los haga una institución estatal para que las AFP o las gestoras de fondo solamente se dediquen a invertir y ganar rentabilidad de tu dinero. De esa manera vamos a ser capaces de atraer el interés de otras AFP para que vengan a competir con las actuales. Es por eso también que las AFP de ahora no quieren esta reforma porque les quita el negocio, [porque] hacen que más fácilmente entren competidores, lo que haría que sus utilidades caigan.

Los que están en contra del dictamen indican que se están estatizando los fondos...

No es cierto, y me da cólera que estas empresas con un montón de recursos caigan en esta campaña de desinformación y apelen al miedo. A mí como afiliado de AFP Prima me llegó una carta, y el primer y segundo punto eran una mentira, porque [decía que] el proyecto de ley buscaba estatizar los ahorros de las AFP, y eso no es cierto. El proyecto dice que todo lo que se ha acumulado hasta el día en que se haga la reforma se respeta y no va a ningún fondo común, eso va a tu AFP o a una empresa privada, ya que en el proyecto se pone que debe llamarse a una licitación para esos fondos.

¿Cuántas veces se ha frenado el avance de la reforma de pensiones y cuál ha sido la razón?

El factor principal por el que no se ha dado es por las AFP. En el 2011-2012 se hizo una comisión que yo integré e hicimos unas recomendaciones, pero solo para el sistema privado. Luego en el 2017 se creó una Comisión de Protección Social y salió un informe, pero no pasó nada. Siempre la principal resistencia ha venido del lado de las AFP, esa industria conformada por cuatro grandes empresas es la que ha estado rechazando siempre los cambios, porque atentan contra sus intereses económicos.

¿Qué hay por mejorar en el anteproyecto?

Lo que no se ha puesto −y es muy importante− es cómo hacer la transición del modelo actual al nuevo propuesto. Estos porcentajes de cuánto va al FRC y cuánto va al fondo individual ya deberían haber estado [en el proyecto].

