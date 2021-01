Exigen decreto para cambiar bono de ley agraria

El malestar prevalece. Los agrotrabajadores del norte y sur no están conformes con la nueva ley del régimen laboral agrario, promulgada el 31 de diciembre por el Ejecutivo.

Ayer, en Trujillo, los dirigentes de este sector se reunieron para evaluar acciones que, esta vez, no impliquen el bloqueo de carreteras, debido a las pérdidas humanas que hubo en estas manifestaciones.

El punto de partida es concreto. La principal disconformidad radica en el incremento del sueldo con un bono equivalente al 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV) que no es remunerativo.

Es decir, no suma para sus beneficios laborales. Y ahí comienza la disyuntiva, en medio de un diálogo con una delegación del Ministerio de Trabajo (MTPE) que continúa hoy.

“En lo que vamos a insistir sí o sí, porque es lo lógico, es en nuestra remuneración, incluido los nueve soles diarios de bono que nos están dando. ¡No queremos bono, queremos que lo incluyan en nuestra remuneración!”, protestó, en diálogo con La República, el secretario general del sindicato de la empresa Ortifrutal, Pedro Campos.

“Frente a eso, los dirigentes planteamos modificar esa ley, aunque la mayoría está apostando por la derogatoria. Vamos a hacer una propuesta: que se podría modificar más rápido mediante un decreto de urgencia y precisar o cambiar el artículo de la remuneración”, planteó Felipe Arteaga, dirigente del Frente de Defensa de San José, en La Libertad.

Estas ideas serán alcanzadas en la reunión con sostendrán con el Gobierno. Sin embargo, la idea del Ejecutivo, por ahora, es que los agrotrabajadores participen de la reglamentación de la ley agraria. Pero eso no implica hacer ajustes a las demandas que los dirigentes tienen contra el bono no remunerativo. El reglamento no altera eso.

El malestar también se replica en la región Ica. Al cierre de esta nota, Julio Carbajal, presidente del Frente de Trabajadores de Ica (Frentagri), anunció que, entre la medianoche y las tres de la madrugada, bloquearían la Panamericana Sur hasta las 10 de la mañana.

“Vamos a bloquear para que todos los trabajadores acaten la huelga. Luego vamos a juntar los piquetes de todo Ica para hacer una concentración pacífica e ir hasta la plaza de armas”, precisó Carbajal.

El dirigente contó que recién el miércoles de esta semana la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instalará una mesa de diálogo. Este acercamiento apunta también al reglamento de la ley agraria. Pero Carbajal, al igual que sus compañeros del norte, apela a que el Gobierno emita un DU contra el bono no remunerativo.

El dilema, no obstante, no solo es que los dirigentes agrarios convenzan al Ejecutivo, sino también al empresariado. La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) está en desacuerdo con la nueva ley del régimen agrario, sobre todo por el bono estipulado y el régimen tributario.

Convencerlos de que el bono sea remunerativo, por ahora, dependerá de los puntos de consenso. La ley ya está promulgada y a punto de ser reglamentada. Pero no está escrita en piedra.

Ejecutivo justifica promulgación

La primera ministra, Violeta Bermúdez, respondió por qué el Ejecutivo promulgó la nueva ley del régimen agrario, pese a que los trabajadores y los empresarios no estaban de acuerdo: “Si no lo hacíamos, a partir del 1 de enero los trabajadores iban a seguir ganando con un régimen general. Estamos hablando de S/ 31 o S/ 39 diarios”, dijo ayer a RPP.

Reacciones

Felipe Arteaga, Frente de Defensa San José

“En Trujillo los trabajadores no están de acuerdo con el bono BETA porque no es parte de la remuneración. Al no ser parte de la remuneración, no suma para la CTS. Debe modificarse”.

Violeta Bermúdez, primera ministra

“Es una ley que no ha satisfecho las expectativas de todos los sectores (...). Lo que corresponde ahora es reglamentar esta ley. Las cosas que son imperfectas, deben perfeccionarse”.

