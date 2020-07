Economía operará casi al 100% con el inicio de la tercera fase

Por: Jair Sarmiento y Christian Silva

Siendo el sexto país en el mundo con mayor número de contagios de la Covid-19 (282.365), el Gobierno continúa agilizando la reapertura económica sumando más actividades a las ya autorizadas en la primera y segunda fase.

Para ello, hoy se publicará la norma que autorice el inicio de la tercera fase de reactivación económica, prevista para julio.

“Ahora con la fase 3, que se inicia mañana de manera gradual, no inmediata, se podrá llegar casi al 100%” de la operatividad económica, expresó el presidente, Martín Vizcarra, en conferencia de prensa.

En ese sentido, el mandatario recordó que durante la paralización de actividades, se estaba operando en un 44%, mientras que en la fase 1 se proyectó llegar al 72,8% con 1,4 millones de empleos.

En la fase 2 se estimó llegar a un 82,8% y con la extensión a un 91,6% con 500.000 empleos; y con la fase 3 se espera llegar al 96,3% con 616.000 empleos, una vez implementada en su totalidad.

PUEDES VER Martín Vizcarra: 240 mil empresas se beneficiaron con créditos del Estado peruano

Sin embargo, Vizcarra recalcó que no operará toda la economía. “Habrá algunas actividades que no podrán operar, que son puntos altos de contagio del coronavirus y debemos tener cuidado. No queremos avanzar y retroceder”, expresó.

Hasta el momento hay más de 90 actividades de siete sectores (agricultura, minería, manufactura, construcción, comercio, servicios y transporte) que ya han sido autorizadas por el Gobierno.

Es necesario agregar que el Ejecutivo previamente había revelado algunas actividades que volverían en este mes como los vuelos nacionales y la atención al público dentro de los restaurantes. El resto se conocería en el decreto de hoy.

Previamente, la titular del Ministerio de la Producción (Produce), Rocío Barrios, informó que en esta nueva etapa los restaurantes estarían habilitados desde el 2 o 3 de julio y con un aforo máximo del 40%.

Al respecto, José Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo y representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, comentó que con ello vendrán 2,5 millones de empleos, a los que previamente se les había aplicado la suspensión perfecta.

“Esperamos que todas las empresas retornen, pero muy probablemente hay quienes ya quebraron. Cabe agregar que alrededor de 197.000 son microempresas. Por eso es importante que se reanuden estas funciones cuanto antes”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que el PBI del sector estaba entorno a los US$ 5.000 millones. “Y si hemos dejado de atender casi la tercera parte del año, pues, hemos dejado de facturar US$ 1.500 millones”, indicó el exministro.

Por consiguiente, Silva Martinot detalló que bajo este contexto lo que hará el sector será aminorar las pérdidas económicas.

"Tengamos en cuenta que los restaurantes no operarán a su plena capacidad, habrá aforo limitado, y por tanto los ingresos serán menores. Definitivamente el 2020 será un muy mal año para el sector", declaró.

A fuego lento

No todos los restaurantes esperan atender al local desde el 1 de julio. Kumar Paredes, dueño del restaurante Ku.Mar Cevichería Fusión, señaló que se vienen implementando adecuaciones al local, dado que también se vienen "reinventando", por lo que estima recién atender al público desde el 20 de julio.

PUEDES VER Compras a Myperú: Destinarán más de 736 millones de soles para adquirir bienes manufacturados

“Si antes entraban 60 personas, ahora solo 15 o 20 entrarán”, indicó y añadió que el comercio electrónico les ayudó a tener un nuevo panorama. “Hemos registrado ventas que reflejan el 40% de nuestra facturación”, subrayó.

Alzan vuelo

Las aerolíneas podrían reiniciar los vuelos nacionales a partir de la primera quincena de julio, según reveló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

"Nosotros estamos listos, pero primero hay que concretar la fecha. Se debe definir el horario de operaciones y los itinerarios –las rutas de vuelo–", expresó Stephen Rapp, CEO de la aerolínea Viva Air.

Con ello definido, pondrán a la venta los pasajes de vuelos domésticos, añadió.

PUEDES VER Reactivación económica: Listos los protocolos sanitarios para retorno de ferrocarriles

El ingreso a los aeropuertos solo estará permitido para quienes tengan un pase de abordar en mano y el documento de identidad, además de pasar por la toma de temperatura al ingreso de las instalaciones y mantener la distancia física.

FAE Turismo

Como se venía anunciando, el Gobierno creó el Fondo de Apoyo Empresarial para las micro y pequeñas empresas del sector turismo (FAE Turismo).

Con ello, los créditos que se otorguen a las empresas tendrán una cobertura del Estado en un 98%, si el monto es de hasta S/ 90.000, y de 95% si el crédito llega hasta los S/ 750.000.

PUEDES VER Mincetur: Este martes se publicará la norma del FAE Turismo

El máximo que podrán solicitar las mypes será hasta 4 meses el nivel del valor de venta promedio que tuvieron en el 2019 registrados en la Sunat, o tres veces el promedio mensual de deuda de capital de trabajo registrado por la mype en el 2019 en la entidad del sistema financiero o la cooperativa de ahorro y crédito.

Trabajo remoto

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que, pese a levantarse la cuarentena en el país – salvo en siete regiones –, la modalidad de trabajo remoto continuará vigente hasta el 7 de setiembre, fecha en que acaba el estado de emergencia sanitaria.

Asimismo, precisó que los trabajadores del grupo de riesgo deben continuar sus labores a distancia, y para los que retornan a la modalidad presencial, los empleadores deben garantizar su integridad.

PUEDES VER MTPE: Trabajo remoto seguirá vigente pese a fin de cuarentena

Para ello, el trabajador deberá solicitar un certificado de aptitud validado por un médico del centro de labores, en el que se afirme que sus actividades no incrementarán su exposición a contraer coronavirus.

Es importante mencionar que los trabajadores del sector privado podrán acceder a licencia con goce de haber, jornadas reducidas, permisos temporales, trabajo remoto, en caso tengan a un familiar directo a su cargo con Covid-19 o sea un pariente que pertenezca al grupo de riesgo.

Asimismo, los empleadores podrán escalonar turnos y horarios para prevenir la propagación de la enfermedad.

PUEDES VER Cinco sectores económicos se liberarían al 100 %

Las cifras

200 mil restaurantes formales volverían a atender dentro de sus locales.

100 % sería el nivel de aforo con el que operarían los vuelos nacionales.

Reanudan construcción de tres proyectos mineros

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Alva, indicó que, en el marco de la reactivación económica, se están reiniciando las labores de construcción de los proyectos mineros Quellaveco (Moquegua), Mina Justa (Ica) y la ampliación de la mina Toromocho (Junín).

Esto tiene como fin "mejorar la tendencia de la inversión minera en el segundo semestre del año".

PUEDES VER Cencosud anuncia cierre de tiendas París en Perú desde el 1 de julio

Asimismo, indicó que se vienen realizando trabajos con todos los ministerios para que el país tenga una mejor capacidad de inversión minera, pero que también "sea responsable con el medio ambiente y las comunidades".

En ese sentido, explicó que el Estado viene trabajando en mejoras al reglamento de procedimientos mineros, de explotación minera y lineamientos para la colecta de muestras. Además, “en la identificación total de los pueblos originarios”, permitiendo que los trámites sean más eficientes.

Señaló que otra línea de trabajo es el seguimiento a los proyectos, refiriéndose al proyecto de minería subterránea San Gabriel (Moquegua), en el que se coordinó con el Ministerio de Cultura para que la consulta previa sea de forma virtual, “a excepción de la última etapa, que es de diálogo”.

Añadió que ello también se está aplicando con el proyecto Integración Coroccohuayco.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.