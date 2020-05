IATA: Más aerolíneas se podrían adherir a la Ley de Quiebras

La pandemia por la COVID-19 ha afectado fuertemente el mercado de la aviación, lo que podría conllevar a que más compañías aéreas le sigan los pasos a la colombiana Avianca y a la chilena Latam Airlines, quienes se acogieron al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, señaló Peter Cerdá, vicepresidente para América de la Asociación Internacional de transporte Aéreo (IATA en inglés).

En conferencia de prensa, Cerdá señaló que el tráfico aéreo se encuentra paralizado en un 97% en Latinoamérica y el Caribe y en un 81% a nivel global, por lo que el anterior escenario gana mayor fuerza.

Añadió que mientras el sector continúe en esta situación de para, va a crecer la probabilidad de que a mediano plazo las aerolíneas se acojan a un plan de reestructuración o detengan su operación de manera permanente. “Estamos llegando al momento donde no hay suficiente liquidez para operar sin volar”, expresó.

Según IATA, en riesgo están los ingresos por 77 mil millones de dólares y los 3,5 millones de puestos de trabajo en el sector de aviación en Latinoamérica y el Caribe, al igual que los 304 mil millones de dólares y 2,6 millones de empleos en el mercado de Estados Unidos.

Previo a la COVID-19, en la región habían 249 ciudades conectadas por vuelos aéreos y se realizaban 14 millones de vuelos al año.

Respecto a la recuperación del mercado, Cerdá precisó que “no esperemos hasta antes de 2022 que el mercado nacional se recupere a las cifras que teníamos en el 2019 y seguramente no será hasta 2024 que veamos esta recuperación en el mercado internacional”.

¿Cómo es la situación en Perú?

Peter Cerdá recordó que el estado de emergencia se extendió en nuestro país hasta el 30 de junio. La IATA señaló que, basado en las medidas del Gobierno peruano, este sector reiniciaría esa misma fecha.

“IATA está trabajando con el Gobierno para asegurarse que se tenga un plan de reactivación eficaz y seguro, y que traiga mayor confort posible a los pasajeros”, señaló.

Frente al cierre de operaciones de Avianca en Perú y el proceso concursal preventivo que solicitó iniciar Latam Perú ante Indecopi, Cerdá consideró que ello implicaría que en el corto tiempo “es posible que haya un impacto pequeño”.

Asimismo, señaló que una vez reabierto las fronteras y reiniciado los vuelos en el mundo, estos no se llenarían por que los aviones no operarían a su capacidad total, al igual que las conexiones aéreas no estarían habilitadas del todo. “Recuperar la confianza del pasajero no va a llegar a corto plazo”.

