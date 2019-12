Perú habría perdido US$ 29 mil millones en recaudación minera

Perú perdió más de US$29 mil millones en ingresos públicos entre 2005 y 2018 por concepto de recaudación minera, monto que representa el 18% del producto bruto interno (PBI) del año pasado, según reveló un estudio del Departamento de Análisis Económico del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

A detalle, el informe de Celag señala que de cada US$10 en exportación minera en ese periodo, el Estado peruano captó tan solo US$1; es decir el 10%. Esta situación fue especialmente grave entre 2013 y 2018, cuando Perú recibió únicamente US$0,70 centavos por cada US$10 exportado (0,07%).

Precisamente en este periodo de seis años, Celag realizó una simulación de los efectos que habría tenido un reparto de la renta minera de US$2 para el Estado y US$8 para las empresas privadas (20%).

Encontró que si este nuevo excedente minero se canalizara hacia el crédito al sector privado, esto expandiría la formación bruta de capital fijo, el consumo en los hogares, y el PBI hubiese sido en promedio un 1,8% más grande de lo que fue entre 2013 y 2018 (ver infografía).

De manera acumulada, el informe enfatiza que Perú perdió más de US$17 mil millones entre 2013 y 2018 (10,7% del PBI) en bienes y servicios no producidos. “Estas cifras reflejan que Perú mantiene una posición muy restrictiva en su política monetaria y se están perdiendo importantes cantidades de recursos que podrían ser canalizados a la inversión y a la producción”, señala el estudio.

Pensiones

Por otro lado, entre 2008 y 2018 la pérdida promedio para el fisco fue de US$2.400 millones anuales que, de ser ahorrados, al trigésimo sexto año alcanzarían US$186.000 millones de capital y US$11.000 millones de rendimiento anual. Este rendimiento cubriría cada año las pensiones no contributivas del 63% de personas mayores de 65 años que no reciben pensión por no haber contribuido.

“El efecto de la minería, si es que el reparto de esos ingresos fuera un poco más beneficioso para la sociedad, generaría un crecimiento económico a través de políticas de mercado de crédito o políticas de ahorro para cubrir las pensiones", señaló Nicolás Oliva, economista y autor del informe de Celag.

¿Perú recibe lo justo?

"Mi intención fue mirar si Perú estaba recibiendo lo justo considerando que el país y sus ciudadanos son los dueños de los recursos y estos son los que asumen las consecuencias del pasivo ambiental", señaló Oliva.

Agregó que Perú es una de las economías de Latinoamérica con mayores reservas de mineral (ver infografía). Sin embargo, la recaudación tributaria minera es menor tanto a la de Bolivia como a la de Chile.

Al respecto, el economista e investigador de Oxfam Armando Mendoza señaló que sí hay espacio para mejorar la presión tributaria sobre la minería, para que Perú pueda recaudar el 20% de la producción y se genere más rentabilidad que se traslade en beneficios a la población.

“A diferencia de otras inversiones, la minería está atada al lugar. El principal factor son los yacimientos, los minerales están acá, no se mueven. No es que si no les damos facilidades a la inversión, se largan al país de al lado. Hace 20 años la situación era muy diferente, pero ahora está estable. La idea de tirarnos al piso para atraer invesiones mineras ya no va", acotó.

Bajos costos de producción por José de Echave

Hay un elemento adicional que no hay que perder de vista. El Perú, sobre todo en el caso del cobre, tiene uno de los más bajos costos de producción a nivel de América Latina y a nivel mundial.

El costo de producción de la libra de cobre está alrededor de un dólar. Entonces los márgenes de ganancias de las empresas son muy altos. Por factores geológicos, leyes de los minerales, pero también porque somos un país donde hay acceso a la energía relativamente barata y acceso al agua. Eso hace que la canasta y costos de producción sean bajos a nivel mundial.

El dato

Fiscalización. Un elemento clave para controlar la elusión y evasión. “Una mejora en la fiscalizacion mejoraría la recaudación de lo real frente a lo nominal”, señaló Armando Mendoza.