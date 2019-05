¿Qué es el apalancamiento financiero y cómo se calcula?

El apalacamiento financiero es un concepto económico que consiste en el uso del endeudamiento para financiar una operación dentro de una empresa con el fin de obtener ganancias. Se entiende también como la capacidad de una compañía para generar beneficios a través de un crédito.

Se considera que esta operación da, en muchos casos, mayor rentabilidad. Ya que con menos dinero propio se pueden obtener mejores resultados.

Para entenderlo mejor pondremos un ejemplo:

Una empresa realiza una inversión de 10 mil dólares con capital propio y al término de un año tiene 15 mil dólares. La empresa ha recuperado lo invertido y ha generado una ganancia del 50% de su inversión.

Otro caso es una empresa que necesita invertir 10 mil dólares pero solo cuenta con 2 mil. Por lo tanto realiza un préstamos de 8 mil dólares a una tasa de interés de 10% anual. Al cabo de un año tiene 15 mil. De ese dinero debe devolver 8.800 dólares al banco y 2 mil fueron su capital inicial. Queda una diferencia de 4.200 dólares. Esa es su ganancia y equivale al 210% de su inversión.

Caso contrario sería si la empresa no obtiene el resultado esperado y terminada la operación no cuenta con la capacidad de devolver el dinero e incluso pierde el monto invertido. En ese caso se considera la empresa como insolvente.

El apalancamiento permite hacer inversiones que de otra forma la empresa no podría afrontar pues no cuenta con el capital necesario. Pero existe el riesgo financiero de no tener ganancias o, en el peor de los casos, tener pérdidas mayores que no permitan ni devolver el monto prestado por la entidad financiera.