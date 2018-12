Optimismo a flote en el MEF pese a las correcciones a la baja de la Cepal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su balance anual realizado ayer jueves, ratificó su proyección de crecimiento para la economía peruana de 4% "o muy cercana a ello" en el 2018.

El último empujón será diciembre y el referido ministerio confía en el dinamismo de variables como la inversión pública. "Si continúa con tasas por encima del 30% como lo hizo en octubre, tendremos suficiente para llegar al 14% a fin de año", dijo el ministro Carlos Oliva. Además, el MEF resaltó el aporte del consumo interno en este año.

Ya para el 2019 la cifra es ligeramente superior. El despacho del jirón Junín proyecta que la economía peruana crecerá 4,2% y estaría por encima de Chile (3,3%), Colombia (3,2%), Brasil (2,3%), entre otros pares de la región.

Claramente las proyecciones de crecimiento denotan optimismo. Mientras que las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) demuestran todo lo contrario.

El ente internacional proyecta que este 2018 la economía peruana crecerá 3,8%, por debajo del 3,9% que estimó en octubre. En el 2019, la nueva proyección de la Cepal es de 3,6%, totalmente alejado del MEF.

Para el 2018 en su conjunto, la Cepal estima un crecimiento económico de América Latina y el Caribe del 1,2%, lo que implica una ligera desaceleración con respecto al 1,3% alcanzado en el 2017. En el 2019, el estimado es de 1,7%.

En el caso del Perú, la Cepal coincide en el impulso del consumo como sustento de avance del PBI en el 2018; sin embargo, centra su atención en "la menor contribución del sector público". El informe de la Cepal observa que el gasto público tiene una contribución de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) al PBI y la inversión 0,2 p.p., debido a la consolidación fiscal y las dificultades en la ejecución de obras.

La Cepal también advierte de un descenso en las importaciones (-1,5 p.p.) y en menor medida de las exportaciones, "con lo que el sector externo en su conjunto pasa a restar crecimiento al PBI".

Finalmente, para Cepal el apoyo favorable del sector externo está condicionado al mejor desempeño de la minería peruana, al avance de las ampliaciones y a los nuevos proyectos que entrarán en producción.

REFORMA LABORAL

Por otro lado, el titular de Economía negó nuevamente que la reforma laboral implique un recorte de derechos laborales.

"El tema de las vacaciones, la CTS, las gratificaciones, no se van a tocar. Las gratificaciones no me parecen un sobrecosto. Es simplemente pagar el sueldo anual en 14 cuotas en lugar de pagarlo en 12 cuotas", afirmó.❧

LA CLAVE