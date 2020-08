La fábrica de ideas de Christian Yaipén

En febrero pasado, durante un concierto de Tony Succar en el Gran Teatro Nacional, en uno de los camerinos coincidieron Christian Yaipén y el salsero César Vega. Esa noche nació una gran amistad musical y un proyecto cómplice: grabar un tema en ritmo de salsa. En marzo los sorprendió la pandemia, y si bien antes de eso era difícil encontrar una fecha para reunirse y concretar el sueño, después la cosa salió fácil. Y grabaron.

El tema ha sido Mi buen amor, cuya versión original le pertenece a Gloria Estefan, que han hecho en ritmo de salsa romántica. Hace dos meses, por cuestiones de distanciamiento social, cada uno grabó su parte en su propio estudio y los músicos hicieron lo propio. También se editó un video clip y este fue colgado hace dos semanas en el canal del Grupo 5 en Youtube. La canción tiene ya más de 220 mil vistas y sigue sumando.

Una salsa es algo que el Grupo 5 hace cada diez años. Ha sido algo bonito, diferente, según Christian. Elmer Yaipén padre, fundador del grupo, grabó varios LPs en los años 70, 80, 90 y siempre incluía una salsa en sus discos. En el nuevo tema también participan como invitados Erick Peralta, que estuvo en Berklee College of Music, y es promoción de Christian. Oscar Huaranga, que ha grabado con Sergio George y otras grandes figuras. Y Percurey que toca con músicos de varios países. Gente de peso.

-Y César Vega tiene mi respeto y el de sus seguidores por la calidad y potencia de su voz. Es único. Lo dice Tony Succar, que sabe de esto-, cuenta Christian.

Hoy Christian Yaipén es la voz principal y el rostro más mediático del Grupo 5, cuya dirección comparte con sus hermanos Elmer y Andy. Él se fue muy joven a estudiar música a Berklee y volvió graduado como cantante, ingeniero de sonido y productor musical el 2017. Al comienzo no cantaba sino que hacía coros y bailaba junto a los demás cantantes de la banda. Pero en cuanto pegó un tema con su voz y la gente empezó a quererlo, se volvió el ‘frontman’ principal.

Nuevos discos

La pandemia dejó al Grupo 5 con giras paralizadas y algunos proyectos en stand by, pero no han parado de trabajar. En estos meses de aislamiento lanzaron El ritmo de mi corazón, un disco de diez temas que ya habían grabado antes pero que, según sus estándares, no había quedado bien, porque lo grabaron entre viajes y giras, en el poco tiempo que les quedaba entre presentación y presentación. Había que rehacerlo y lo hicieron.

-Es un disco con muy buenos temas. En pandemia lo volvimos a hacer en estudio y ha quedado increíble. Está en todas nuestras plataformas- dice Christian.

Ahora están preparando nuevo disco y va a estar rompedor. Tendrá canciones que han sido éxitos en vivo pero que no estaban en disco. Ahora las grabarán en estudio y los seguidores podrán tenerlas, por fin, en sus manos. “Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir…” canta Christian por el teléfono y dice: “¿Recuerdas ese tema? Es un exitazo que no estaba en disco. Si mañana me muero, quiero que mis hijos lo tengan, así como mi padre me dejo sus LPs a mí”, dice. El tema que ha cantado, Cambio mi corazón, es un exitazo: tiene 115 millones de vistas en Youtube.

Y los proyectos no quedan ahí. Antes de la pandemia Christian y sus hermanos estaban planeando un disco de feats (duetos) con artistas reconocidos de la cumbia en distintos países. Querían viajar a un país, grabar con el artista en un gran estudio, volar a otro país y hacer lo mismo. Un trabajo muy serio. Eso por ahora no se puede hacer, pero no pierden las esperanzas de conseguirlo. No quieren adelantar nombres porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Cábala músical.

-Puede llegar una pandemia, paralizarte las cosas, pero la amistad está ahí y cuando todo esto pase vamos a volar para allá, a seguir con este proyecto- se proyecta el cantante.

En vivo

El 28 de Julio pasado, el Grupo 5 dio hasta ahora su primer y único concierto en vivo de los últimos cinco meses, con entrada. Acorde con los tiempos, respetaron todos los protocolos sanitarios, construyeron un escenario gigante para que los músicos estuvieran a tres metros unos de otros, compraron equipos para el streaming, armaron todo como si fuera uno de los shows que dan en vivo. La respuesta de los asistentes virtuales fue tan grande que el servidor colapsó. Les quedó un mal sabor de boca, pero se dieron cuenta del arrastre del grupo.

Christian, por su parte, ha hecho varios ‘en vivo’ gratuitos desde su estudio. Allí tiene la posibilidad de ‘mutear’ (silenciar) la voz y cantar sobre las pistas. Lo hizo desde la página del grupo para el Día de la Madre y tuvo como 20 mil fans siguiéndolo en vivo, en el Día del Padre lo siguieron 31 mil personas, y hace una semana les dedicó una presentación a las ciudades de Arequipa, Piura y Huánuco por su aniversario. “En momentos difíciles un poco de cumbia viene bien”, les dijo.

Le encanta la respuesta del público. Cuando lanzó su primer en vivo en pandemia tuvo quince mil seguidores. Después sus otras presentaciones solo han ido en aumento. En los mensajes los seguidores le dicen cosas como “Gracias Grupo 5 por hacernos bailar” o “Su música alegra mi corazón”. Y él responde, se conecta con el público. Incluso grabó un video de agradecimiento para todos los incondicionales de su música y lo colgó en la web del grupo.

Grupo 5 tiene 47 años de trayectoria. Fue fundado por Elmer Yaipén Uypán y desde 1999, año en que el papá falleció, la orquesta está a cargo de Elmer ‘Chico’ Yaipén y Andy Yaipén, hermanos mayores de Christian. Él creció en medio de los instrumentos musicales. Le gustaba mucho estar en la zona de la consola de sonido y mover perillas para que todo suene bien. Cuando estaba por acabar el colegio, le dijo a su hermano Elmer que quería estudiar música.

Nuevos sonidos

Sobre eso hay una anécdota. El año 99, Elmer Yaipén padre le dijo a Elmer hijo para que estudiara música. Elmer se preparó para ir a Berklee, pero su padre murió ese mismo año y tuvo que hacerse cargo de la agrupación junto a su hermano Andy. Cuando Christian le dijo que quería estudiar música, Elmer le contó la historia y le hizo la misma recomendación: ir a Berklee, en Boston. Ahí estudió el menor de los Yaipén, ahí conoció a figuras como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz o Luis Enrique, y ahora aporta con nuevas ideas al sonido del grupo.

-Postularon siete mil y solo ingresaban setecientos. Un 8 de abril me avisaron por correo que había ingresado. Todo lo que vino después ha sido pura bendición- dice.

Ahora el menor de los Yaipén es voz principal, el más solicitado por los medios y también el futuro de la agrupación norteña. “Eso me lo han dicho muchas veces, pero sin la experiencia de mis hermanos, las ideas locas que traigo no se acoplarían tan bien al grupo”, ha dicho. Entre esas ideas que ha traído están los feats que ha hecho con Gianmarco, con Alberto Barros, con otros músicos, experimentando con sonidos nuevos, contemporáneos, sin perder sus raíces.

-¿Qué es la cumbia para ti?

-La cumbia es como el latido de mi corazón. Es la que me da ganas de estar vivo y de seguir adelante.