Tras debutar con un triunfo en esta Liga 1 2025, Atlético Grau se prepara para sus próximo encuentros, contra ADT y Universitario de Deportes, por las fechas 2 y 3 del Torneo Apertura, respectivamente. Aunque todavía faltan casi 2 semanas para el choque frente a la 'U', desde el Patrimonio ya planifican dicho cotejo, que será el segundo que dispute como local en esta temporada.

Desde el último lunes 10 de febrero, el equipo albo dio por iniciada la preventa de entradas para el partido ante el bicampeón peruano. El duelo se llevará a cabo en el estadio Mansiche, de Trujillo, y los hinchas tendrán que desembolsar un monto superior al que regularmente pagan, pues los boletos más económicos (para las tribunas populares) tienen un costo de 70 soles.

¿Cuánto cuestan las entradas para Atlético Grau vs Universitario?

Estos son los precios de las entradas para la preventa, que tiene como plazo límite el domingo 16 de febrero. La compra se realiza de forma virtual, desde la página web vaope.com

Populares: S/. 70

Tribuna Oriente: S/. 90

Tribuna Occidente: S/. 120

Butacas: S/. 150.

La preventa ofrece descuentos de hasta 50 soles respecto a las entradas más caras en la venta regular. Foto: Atlético Grau

Con un ligero incremento para los boletos de cada sector, estos son los precios finales para la venta regular, que también estará disponible a través del portal Vaope.

Populares: S/. 90

Tribuna Oriente: S/. 120

Tribuna Occidente: S/. 150

Butacas: S/. 200.

¿Cuándo juega Atlético Grau vs Universitario?

El encuentro entre Atlético Grau y Universitario está programado para el próximo domingo 23 de febrero, a las 3:00 p. m., en el estadio Mansiche de Trujillo. Este partido se perfila como uno de mucha relevancia para ambos equipos y se espera una gran afluencia de público.

¿Por qué Atlético Grau jugará ante Universitario en Trujillo?

El partido se llevará a cabo en la Ciudad de la Eterna Primavera debido a que el estadio Campeones del 36 no está habilitado para encuentros de alto riesgo. El duelo ante Ayacucho FC, por la fecha 1, no recibió esa calificación, por lo cual Grau no tuvo problemas para jugar en Sullana en dicha oportunidad.

¿Cómo van Atlético Grau y Universitario en la tabla de la Liga 1?

Tras los resultados que obtuvieron en sus respectivos debuts, Atlético Grau y Universitario están algo distanciados en la tabla de posiciones del Torneo Apertura. El conjunto norteño es uno de los líderes, con 3 puntos, empatado en la cima con otros cuatro clubes. La 'U', en cambio, se ubica en el puesto 13, con apenas un punto, igualado en puntaje con otros siete equipos.