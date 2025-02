Aunque Sporting Cristal no logró el objetivo de campeonar en el 2024, tuvo en su plantel a algunos de los mejores jugadores del campeonato. Uno de ellos fue Santiago González, quien anotó 14 goles y dio 23 asistencias, estadísticas que lo llevaron a elevar su cotización de mercado hasta convertirse en el futbolista más valioso de toda la Liga 1.

El buen desempeño de 'Santi' llamó la atención de varios clubes del extranjero. El más reciente en mostrar interés por contar con el argentino es el Austin FC, de la MLS, una situación de la que ya está prevenido el conjunto rimense a poco de haberse iniciado la nueva temporada en el fútbol peruano.

¿Qué decidió Sporting Cristal sobre el futuro de Santiago González?

Según informó el periodista deportivo Denilson Barrenechea, si bien el 'Mágico' gusta al equipo estadounidense, aún no existe una oferta formal por él. "Santiago González despertó el interés de varios equipos, no solo de Sudamérica, sino también de parte de Europa y del Austin FC de la MLS. Es un interés real, concreto, pero todavía no hay una negociación formal", indicó en el programa 'Estudio Fútbol'.

El comunicador agregó que en La Florida no tienen previsto desprenderse de su figura, pues cuentan con su aporte para cumplir una buena campaña en la Copa Libertadores: "Sporting Cristal plantea que Santiago dispute la Copa Libertadores. Su cláusula de salida es alta, es difícil que el Austin la ejecute. La intención del club celeste es que 'Santi' se quede para la fase de grupos de la Libertadores y de esa manera elevar su cotización".

Santiago González tiene contrato con el equipo rimense hasta fines del 2026. Foto: Sporting Cristal

El reportero también se refirió a los rumores que surgieron en 2024 por un presunto seguimiento a González de parte del Schalke 04 de Alemania. Barrenechea reveló que los directivos del club peruano llegaron a ser contactados por los del conjunto alemán, pero que no llegaron a un acuerdo económico para activar la cláusula de 'Santi'.

¿Cuánto vale el pase de Santiago González?

El portal especializado Transfermarkt estima el valor de mercado de Santiago Gonzáles en 2 millones de euros, cifra que lo convierte en el mejor cotizado del medio local. Desde su llegada al Perú, experimentó un incremento de más del 100% en el precio de su ficha.

Santiago González será titular en Sporting Cristal vs Sport Boys

Mientras se especula acerca de su futuro, González se alista para su segunda titularidad en el Torneo Apertura 2025 con Cristal. El extremo inició las acciones en Huánuco, ante Alianza Universidad, y convirtió un gol en dicho partido, por lo cual su lugar en la formación inicial frente a Sport Boys está garantizado.