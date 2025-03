Disney Plus transmitirá el juego de béisbol entre Colombia vs China EN VIVO por el clasificatorio al Clásico Mundial 2026 a partir de las 8.00 p. m. Este lunes 3 de marzo, los cafeteros buscarán su segunda victoria consecutiva en el torneo eliminatorio. Los tricolores, que vienen de blanquear a Brasil, espera ganar por una diferencia holgada, pero los asiáticos ya casi no tienen margen de error.

A continuación, revisa a qué hora y dónde ver el partido de béisbol Colombia vs China EN VIVO. El canal de YouTube del World Baseball Classic también televisará el choque ONLINE GRATIS.

¿A qué hora juega Colombia vs China por el clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Colombia vs China jugarán a las 8:00 p. m. (hora colombiana) de hoy en el estadio Kino Veterans Memorial de Tucson, Arizona, Estados Unidos. Las personas que vivan en otro país de Latinoamérica tendrán que revisar el listado completo de horarios:

Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 9.00 p. m.

Brasil, Argentina, Chile: 10.00 p. m.

Panamá, Cuba, Perú, Ecuador, Estados Unidos (Miami, Nueva York): 8.00 p. m.

México (centro), Nicaragua, Estados Unidos (Texas, Chicago): 7.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, Las Vegas, Seattle): 5.00 p. m.

Estados Unidos (Denver, Arizona): 6.00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs China EN VIVO GRATIS?

En Colombia, Disney Plus (streaming) y el canal de YouTube de World Baseball Classic transmitirán el duelo. Además, los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de la aplicación Ditu de Caracol Televisión.

Colombia vs China béisbol: ¿cómo van en la eliminatoria al Clásico Mundial?

Colombia comenzó su camino en el clasificatorio con un sólido triunfo por 5-0 ante Brasil, resultado que mantiene a los cafeteros en el segundo lugar de la tabla de posiciones. En consecuencia, los tricolores aún no aseguran su cupo directo para el Clásico Mundial. Por otro lado, China está al borde de la cornisa, ya que la derrota por 2-12 frente a Alemania mandó a los asiáticos a la última casilla.