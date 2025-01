El primer partido con público que Alianza Lima jugó este año fue el amistoso que le ganó por 2-0 a Emelec en la Tarde Blanquiazul 2025. En dicho encuentro, el técnico Néstor Gorosito aprovechó para darle rodaje a la mayoría de jugadores que tendrá en su plantel para la presente temporada. Uno de los que logró destacar por sobre el resto fue el extremo Eryc Castillo, quien aportó un gol al triunfo del club íntimo.

El ecuatoriano aprovechó de gran forma los minutos que le dio 'Pipo' tras hacerlo ingresar en el segundo tiempo, pues en la jugada más clara que tuvo marcó su primer tanto con la camiseta blanquiazul. Finalizado el cotejo, se mostró contento de integrar el plantel aliancista y no dudó en 'echarse' la presión encima al considerar que no campeonar este año sería "un fracaso" dada la grandeza del equipo.

¿Qué dijo Eryc Castillo tras debutar con Alianza Lima?

"Estoy contento, gracias a Dios tengo la posibilidad de estar aquí y de sumar. No solo soy yo, sino todo un grupo humano que está trabajando para que cada uno de nosotros alcance su máximo potencial. Es un club grande, que exige y da la satisfacción para que juegues bien. Hay que demostrar en la cancha", declaró el futbolista de 29 años.

"El club amerita el título, es el más grande, como se dice. No ganar el campeonato sería un fracaso. Dios permita que al final de la jornada podamos lograrlo. Ahora vamos a seguir sumando partidos, a ir cogiendo ritmo y hacer las cosas bien, lo cual va a ser primordial para nosotros", agregó el jugador, quien llegó hace apenas unos días en condición de agente libre tras culminar su contrato con el Bahía de Brasil.

Sobre el ambiente que vivió en el estadio Alejandro Villanueva, Castillo destacó que la hinchada lo recibió bien, por lo cual espera corresponder: "Fue muy bueno el recibimiento en el estadio, la gente está optimista, esperando resultados de nosotros, vamos a trabajar para eso".

Finalmente, reveló en qué posiciones suele desempeñarse, aunque aclaró que siempre estará a disposición del técnico. "De mi persona, el hincha puede esperar trabajo y responsabilidad, me he caracterizado por eso. Si en algún momento estoy dentro o fuera de la cancha, siempre voy a estar con las mismas ganas. Puedo jugar por la banda o como centrodelantero, donde el DT me ponga voy a aportar mi grano de arena y lo haré de la mejor manera", culminó.

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente encuentro de Alianza Lima en esta pretemporada será el amistoso que sostendrá frente a Vélez Sarsfield en Argentina. El cuadro de La Victoria se medirá al último campeón de dicho país este miércoles 15 de enero, en horario por confirmar, y sin presencia de público, según se tiene previsto de momento.