[EN VIVO] Partidos de hoy, jueves 22 de diciembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, jueves 22 de diciembre de 2022, del fútbol de México (Copa Sky) y Europa (Copa del Rey y Carabao Cup) por las señales de canales, como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming, como Star Plus y DirecTV GO, para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Se jugará un partidazo por los octavos de final de la Carabao Cup, Manchester City recibirá en el Etihad Stadium al Liverpool FC.

Asimismo, continúa la programación de la Copa Sky 2022, ya que traerá los siguientes duelos: Toluca vs. Cruz Azul y Chivas vs. Tigres.

Partidos de hoy Carabao Cup

Manchester City vs. Liverpool

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

Partidos de hoy Copa Sky

Toluca vs. Cruz Azul

Hora: 8.00 p. m.

Canal: TUDN

Chivas vs. Tigres

Hora: 10.00 p. m.

Canal: TUDN.

Partidos de hoy Copa del Rey