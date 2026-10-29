Historial del Boca Juniors vs River Plate: cómo quedaron los últimos Superclásicos del Fútbol Argentino Una nueva edición del Superclásico Argentino se aproxima. Conoce los últimos resultados y todas las estadísticas del Boca Juniors vs River Plate por la Liga Profesional.

Boca Juniors y River Plate protagonizarán un emocionante Superclásico este domingo 1 de noviembre en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Este encuentro podría marcar el futuro de los eternos rivales, pues los xeneizes buscan defender el liderazgo de la tabla anual, mientras que los millonarios necesitan seguir sumando para mantenerse en zona de clasificación a copas internacionales.

En el historial general del Superclásico del fútbol argentino, se registran 267 partidos oficiales, dejando 94 victorias para Boca Juniors, 88 para River Plate y 84 empates. El último duelo entre xeneizes y millonarios fue el 19 de abril del 2026, donde los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena lograron un triunfo por la mínima diferencia.

Historial Boca Juniors vs River Plate: últimos 10 clásicos

De los últimos 10 Superclásicos, Boca Juniors tiene una pequeña ventaja sobre River Plate, en la que ha cosechado cinco victorias, tres de ellas de forma consecutiva en las últimas ediciones; por su parte, el equipo millonario no gana un clásico argentino desde el 2024, donde venció 1-0 en la Bombonera con gol de Manuel Lanzini.