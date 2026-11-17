El surf peruano estará en Los Ángeles 2028: delegación gano 2 medallas en el Mundial y clasificó a los Juegos Olímpicos Lucca Mesinas y Miguel Tudela subieron al podio y permitieron que el equipo peruano alcanzara un histórico subcampeonato en el ISA World Surfing Games 2026.

El surf peruano estuvo muy cerca de lograr su primera medalla olímpica en París 2024 tras el cuarto lugar de Alonso Correa. Foto: IPD

El surf peruano estuvo muy cerca de lograr su primera medalla olímpica en París 2024 tras el cuarto lugar de Alonso Correa. Foto: IPD

El surf peruano escribió una página dorada en su historia. En el cierre de los ISA World Surfing Games 2026, que se disputaron en el CAR Punta Rocas, Lucca Mesinas y Miguel Tudela conquistaron las medallas de plata y bronce, respectivamente, en una vibrante final masculina.

Más allá de la importancia de subir al podio en el campeonato mundial, este resultado permite que Perú asegure una plaza masculina para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, gracias a su desempeño en la clasificación por equipos.

El surf peruano estará en los próximos Juegos Olímpicos

La delegación peruana se alzó con el título mundial en la categoría masculina tras acumular 2,003 puntos. Por su parte, la rama femenina tuvo como gran dominadora a Australia, que lideró la prueba con 1,825 unidades.

Tras una intensa semana de competencias disputada del 6 al 15 de noviembre al sur de Lima, la tabla general por equipos —que fusionó los resultados de ambas categorías— consagró a Australia como campeona mundial con 3,635 puntos, mientras que Perú se quedó con un histórico segundo lugar mundial al sumar 3,391 unidades, reafirmándose como una potencia global del surf.

Resultados individuales en el Mundial de Surf 2026

Hombres

Ethan Ewing (Australia) 19,17

Lucca Mesinas (Perú) 13,33

Miguel Tudela (Perú) 11,53

Hans Odriozola (Alemania) 10,34

Mujeres

Leihani Zoric (Australia) 15,50

Johanne Defay (Francia) 14,67

Janire González-Etxabarri (Estados Unidos) 13,63

Sawyer Lindblad (Estados Unidos) 10,50

¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 empezarán el viernes 14 de julio del 2028 con la ceremonia de apertura y culminarán el domingo 30 de julio del 2028.

Por primera vez en la historia, la inauguración se desarrollará en dos sedes de manera simultánea (SoFi Stadium y Los Angeles Memorial Coliseum).