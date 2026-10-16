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¡Perú conquista 14 medallas en el ALAS Global Tours de Puerto Rico!

La deportista Aissa Chuman lidera el ranking en dos categorías y Facundo Castañeda gana dos oros a favor del surf peruano.

Aissa Chuman lidera el ranking en dos categorías. Foto: IPD
Aissa Chuman lidera el ranking en dos categorías. Foto: IPD
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¡El surf peruano volvió a demostrar su garra y talento en aguas internacionales! La delegación nacional conquistó 14 medallas en la sexta fecha del ALAS Global Tour, campeonato de cuatro estrellas disputado del 9 al 13 de octubre en Playa La Marginal, Puerto Rico. Más de 30 surfistas peruanos participaron en esta exigente competencia, la mayoría con experiencia reciente en el Mundial Junior.

Una de las grandes protagonistas fue Aissa Chuman, quien con 15 años de edad conquistó dos medallas: plata en Sub-18 femenino y bronce en Sub-16 femenino. Con estos resultados, Aissa se ubica en el primer lugar del ranking del ALAS Global en Sub-16 como en Sub-18, y tercera en OPEN, consolidándose como una de las principales figuras juveniles del circuito. Su actuación en Sub-18 quedó marcada por una final que se definió en los últimos segundos.

En una disputada definición frente a Zoe Kaina, de Hawái; Victoria Muñoz, de Argentina; y Alana López, de Estados Unidos, Aissa llegó a los instantes finales ubicada en el cuarto lugar. Pero cuando parecía que el tiempo se agotaba, la peruana mantuvo la calma y siguió luchando.

A solo tres segundos del final, Aissa tomó una ola decisiva y protagonizó una espectacular remontada que la llevó hasta el segundo lugar, conquistando la medalla de plata en una definición cargada de emoción. Con apenas 15 años, demostró temple competitivo, determinación y capacidad para luchar hasta el último instante.

Su actuación cobró aún más relevancia por el nivel de las participantes. Esta edición del ALAS Global Tour contó con destacadas surfistas del circuito norteamericano de la World Surf League (WSL), entre ellas Lanea Mons, Reid Van Wagoner, ubicada en el segundo puesto del ranking regional norteamericano publicado en la web oficial de la WSL, y Alana Lopez.

Aissa consiguió victorias frente a destacadas competidoras de este nivel, reafirmando su proyección internacional y demostrando que el surf peruano tiene representantes capaces de competir de igual a igual con atletas de experiencia internacional.

Aissa Chuman conquistó la medalla de plata en Sub-18 femenino y bronce en Sub-16 femenino. Foto: IPD

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Facundo Castañeda se lleva dos medallas de oro

Otro de los grandes protagonistas de la delegación nacional fue Facundo Castañeda, quien conquistó dos medallas de oro al imponerse en las categorías Sub-14 y Sub-16. Su doble triunfo aportó dos importantes preseas doradas a la cosecha peruana y confirmó la presencia de jóvenes talentos nacionales en los puestos más altos del podio.

14 medallas que reflejan la fuerza del surf peruano

La participación de más de 30 surfistas peruanos y la conquista de 14 medallas reflejan el potencial de las nuevas generaciones del surf nacional. Para muchos de los representantes peruanos, la experiencia adquirida en el Mundial Junior fue una preparación importante para afrontar esta competencia internacional.

La presencia de surfistas del circuito norteamericano de la WSL elevó el nivel deportivo de esta fecha, ofreciendo a los representantes peruanos la oportunidad de medirse con atletas de amplia experiencia competitiva.

Entre la presión del público, la exigencia de las olas y la calidad de sus rivales, Perú dejó una huella importante en Playa La Marginal. La remontada de Aissa Chuman, su doble presencia en el podio y su liderazgo en el ranking Sub-16 y Sub-18, junto con los dos oros de Facundo Castañeda, sobresalieron en una actuación colectiva que volvió a poner en evidencia la calidad y proyección internacional del surf peruano.

Perú conquistó 14 medallas a favor del surf nacional. Foto: IPD

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Medallistas peruanos en la sexta fecha del ALAS Global Tour

La delegación peruana consiguió destacados resultados en las categorías Open, juveniles y Longboard. Estos fueron los surfistas nacionales que alcanzaron los cuatro primeros puestos: Open: Raúl Ríos (4to puesto); Sub 18 masculino: Giacomo Mesinas (3er puesto). Sub 18 Femenino: Aissa Chuman (2do puesto); Sub 16 femenino: Aissa Chuman (3er puesto). Sub 16 masculino: Facundo Castañeda (1er puesto); Mariano Robles (3er puesto) y Kallani Vicensini (4to puesto). Sub 14 masculino: Facundo Castañeda (1er puesto), Iago de la Puente (3er puesto), Raúl Vildoso (4puesto); Sub 14 femenino: Emma García (1er puesto); Valentina Escudero (3er puesto); Antonella Caballero (4to puesto); Benoit “Piccolo” Clemente (2do puesto).

La actuación peruana en Puerto Rico volvió a poner de manifiesto el talento de sus surfistas y la proyección de una nueva generación que continúa ganando experiencia y protagonismo en el circuito internacional.

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