Emocionante y deslumbrante: Perú desfiló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 Natzumi Aquije de Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor de Natación fueron nuestros abanderados de una delegación de 15 deportistas en Senegal, África.

El Team Perú que representa con orgullo el Comité Olímpico Peruano emocionó a los presentes en el Estadio Olímpico de Senegal “Abdoulaye Wade” cuando hizo su ingreso en el desfile de inauguración de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en Senegal, África. Natzumi Aquije de Tenis de Mesa y Doménico Sotomayor de Natación fueron nuestros abanderados en este evento que reúne a 2,700 atletas (entre 14 a 17 años) de 206 comités olímpicos nacionales del mundo.

El Perú está presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con 15 deportistas en 11 disciplinas deportivas. En Atletismo estará Thiago Fernando Goyzueta Carnero y Rocío Andía Arotaipe. En Ciclismo, Haru Alejandra Quinto Marin. En Esgrima: Astrid Bravo Ortega y en Judo: Yesús Emanuel Perea Vallve. En Lucha, Stacy Estrella Rodriguez Tello y en Natación: Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña y Cielo Scarlet Moya Vargas. En Remo va Teo Rubio Bernuy y en Skateboarding: Jacen Johan Yactayo Díaz. En Taekwondo irá Ximena Haydee Zapata Peña y en Tenis de mesa: Natzumi Valentina Aquije Condezo y Samuel Andrés Duffoo Guevara. Finalmente en Vela vamos con Salvador Rodrigo Tenorio Rubio y Paula Ledgard Wagner de Reyna.

Delegación peruana en Dakar 2026. Foto: IPD

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se inician oficialmente este 31 de octubre y culminan el 13 de noviembre. “Estamos con el futuro de la patria en unos Juegos Olímpicos donde van los mejores atletas del mundo. Estos deportistas son parte del cambio generacional en todos los deportes”, dijo Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano quien estuvo en la inauguración acompañando a los atletas junto a la secretaria general María Martínez.

Es importante destacar que el Team Perú viste, en estos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con indumentaria de la marca deportiva Head de las Tiendas Ripley. Esta marca acompañará a nuestros deportistas en su camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 con el paso previo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. La primera edición de verano se realizó en Singapur en 2010, seguida por Nanjing, China, en 2014 y Buenos Aires, Argentina, en 2018. Dakar será la cuarta edición de verano y marcará el regreso del evento después de ocho años. La edición que estaba prevista para 2022 fue pospuesta y finalmente se realizará en 2026.

Perú desfiló en la inauguración de Dakar 2026. Foto: IPD

Un poco de historia: La selección femenina juvenil de Voleibol logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, tras vencer a su similar de Japón. Las matadorcitas fueron dirigidas por Natalia Málaga. En los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 la selección de fútbol U15 dirigida por Juan José Oré ganó la medalla de oro tras vencer en la final a Corea del Sur. La judoca Brillith Gamarra ganó la presea de bronce por equipos y Jaira Brandes ganó el bronce en Vela en la modalidad de Byte CII. En los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el equipo nacional conquistó la medalla de bronce gracias a la judoca Noemí Huayhuameza y un histórico cuarto lugar en remo a través de Ángel Sosa.