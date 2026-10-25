Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal busca recuperar el primer lugar del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo con el objetivo de volver al liderato. Actualmente, el cuadro celeste marcha en el tercer lugar con 25 unidades, a solo tres puntos de Sport Huancayo, equipo que marcha primero.

Por el lado de Alianza Lima, el equipo suma la misma cantidad de puntos, pero se encuentra atrás por diferencia de goles. Los dirigidos por Pablo Guede llegan a este duelo tras vencer por la mínima a CD Moquegua. Ambos equipos saben que de ganar podrían dar un paso importante por el primer lugar del Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal - Alianza Lima?

Ambos equipos se enfrentan el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 11.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal - Alianza Lima?

El encuentro arrancará a las 3.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal - Alianza Lima?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Lima por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Sporting Cristal - Alianza Lima

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a Sporting Cristal sobre Alianza Lima.