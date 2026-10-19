Programación de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y dónde ver

La Liga 1 2026 se acerca a su tramo decisivo y la fecha 13 del Torneo Clausura será clave para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título. La jornada contará con nueve encuentros, distribuidos entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima como algunos de los principales protagonistas.

Sporting Cristal afrontará una exigente visita a Cusco FC, mientras que Universitario de Deportes jugará en el estadio Monumental frente a Juan Pablo II. Por su parte, Alianza Lima viajará a Moquegua para medirse con CD Moquegua en el inicio de la jornada dominical.

Los partidos se transmitirán por L1 MAX, señal que cuenta con cobertura a través de distintos operadores de televisión por cable y servicios autorizados. Revisa la programación completa, con las fechas y los horarios de cada compromiso.

Partidos Liga 1: programación de la fecha 13 del Torneo Clausura

La decimotercera jornada comenzará el viernes 23 de octubre con dos partidos y continuará el sábado con tres encuentros. El domingo se disputarán los cuatro compromisos restantes, incluido el duelo entre Deportivo Garcilaso y Los Chankas.

Viernes 23 de octubre

UTC vs. FBC Melgar | 1.00 p. m.

Atlético Grau vs. ADT | 3.15 p. m.

Sábado 24 de octubre

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético | 12.45 p. m.

Cusco FC vs. Sporting Cristal | 3.15 p. m.

Universitario vs. Juan Pablo II | 8.30 p. m.

Domingo 25 de octubre

Comerciantes Unidos vs. Cienciano | 11.00 a. m.

CD Moquegua vs. Alianza Lima | 1.15 p. m.

Sport Boys vs. FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas | 6.00 p. m.

Partidos de la fecha 13 de Liga 1 2026.

¿Dónde ver los partidos de la fecha 13 de la Liga 1 2026?

Los nueve encuentros de la fecha 13 del Torneo Clausura se podrán ver por L1 MAX, canal encargado de transmitir los partidos de la Liga 1 2026. La señal está disponible en distintos servicios de televisión por cable del país.

Estas son algunas de las señales habilitadas:

DSPORTS: canales 604 SD y 1604 HD.

Movistar TV: canales 14 SD y 714 HD.

Claro TV: canales 10 SD y 510 HD.

Best Cable: canal 12.

También se puede consultar la disponibilidad de L1 MAX en otros operadores autorizados, como Win TV, Mi Fibra y Wow. La señal de streaming Liga 1 Play es otra alternativa para seguir los encuentros, según el servicio contratado.