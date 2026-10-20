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Universitario - Juan Pablo II: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Universitario y Juan Pablo II se verán las caras en el Monumental en el último enfrentamiento del sábado por la jornada 13 del Torneo Clausura.

Universitario y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: composición LR/ChatGPT
Universitario y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: composición LR/ChatGPT
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Universitario quiere llegar al primer lugar del Torneo Clausura 2026. El cuadro dirigido por el entrenador Fabián Bustos recibirá a Juan Pablo II en el Estadio Monumental con el objetivo de alcanzar el liderato. Actualmente, el conjunto crema marcha en el tercer lugar con 24 unidades, a solo un punto de Sporting Cristal y Sport Huancayo, equipos que comparten la punta del campeonato.

En cuanto al equipo de Chongoyape, se ubica en la cuarta ubicación con 22 puntos, muy cerca de la 'U'. De ganar este partido, también podría alcanzar el primer lugar, siempre y cuando se den otros resultados favorables. Juan Pablo II ya sabe lo que es ganarle a Universitario en Lima, ya que el año pasado lo venció 2-0 aunque el duelo tuvo como escenario el estadio Nacional.

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¿Cuándo juega Universitario - Juan Pablo II?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 24 de octubre en el estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario - Juan Pablo II?

El encuentro arrancará a las 7.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (domingo 25/10)
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¿En qué canal ver Universitario - Juan Pablo II?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Juan Pablo II por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Universitario - Juan Pablo II

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Universitario sobre Juan Pablo II.

  • Betsson: gana Universitario (1,36), empate (4,65), gana Juan Pablo II (7,50)
  • Betano: gana Universitario (1,40), empate (4,75), gana Juan Pablo II (7,30)
  • Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,75), gana Juan Pablo II (7,50)
  • 1XBet: gana Universitario (1,37), empate (4,70), gana Juan Pablo II (7,37)
  • Caliente: gana Universitario (1,39), empate (4,65), gana Juan Pablo II (7,40)
  • Doradobet: gana Universitario (1,40), empate (5,00), gana Juan Pablo II (7,50).

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