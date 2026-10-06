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Carlos Zambrano se sincera sobre el presente de la selección peruana: "Va a ser duro el recambio"

El experimentado defensor de Sport Boys se mostró a favor de los cambios que vienen realizando Mano Menezes durante los recientes amistosos de la selección peruana.

Carlos Zambrano fue internacional con la selección peruana en las pasadas Eliminatorias. Foto: AFP
Carlos Zambrano fue internacional con la selección peruana en las pasadas Eliminatorias. Foto: AFP
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Los recientes resultados de la selección peruana evidenciaron la falta de nuevos jugadores y las grandes ventajas que nos sacaron otros países. En medio de este panorama, el futbolista Carlos Zambrano se pronunció sobre el presente del combinado nacional.

El central de Sport Boys, que fue internacional con la Bicolor durante muchos años, se refirió al recambio generacional que afronta el equipo comandado por Mano Menezes.

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Carlos Zambrano sobre el presente de la selección peruana

"He dicho siempre que va a ser duro el recambio en la selección. Es un momento importante, es lo mejor que tenemos. Los resultados negativos están, pero van a llegar los positivos. Ahora, a los que les toca estar hay que apoyarlos”, manifestó para las cámaras de Movistar Deportes.

En ese sentido, el defensor de 37 años expresó un cuestionamiento hacia el comportamiento de los hinchas en medio de los resultados negativos de la selección peruana. Por otra parte, consideró positivo que Mano Menezes pruebe con algunos jugadores.

"Los hinchas en su momento querían que salgan los grandes, ahora que hay jóvenes también se quejan. El recambio será duro, pero tenemos que aguantar los golpes (…). El profe tiene estos amistosos para probar. La gente no tiene tanta paciencia y cada vez que ven un cambio lo ven de manera negativa. Siento que el grupo irá mejorando. Hay que rescatar lo bueno, así sea una o dos cosas”, concluyó.

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  • Perú 1-4 Estados Unidos | Finalizado
  • Perú 1-1 México | Finalizado
  • Perú 0-2 Canadá | Finalizado
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