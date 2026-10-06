Carlos Zambrano se sincera sobre el presente de la selección peruana: "Va a ser duro el recambio"

Los recientes resultados de la selección peruana evidenciaron la falta de nuevos jugadores y las grandes ventajas que nos sacaron otros países. En medio de este panorama, el futbolista Carlos Zambrano se pronunció sobre el presente del combinado nacional.

El central de Sport Boys, que fue internacional con la Bicolor durante muchos años, se refirió al recambio generacional que afronta el equipo comandado por Mano Menezes.

Carlos Zambrano sobre el presente de la selección peruana

"He dicho siempre que va a ser duro el recambio en la selección. Es un momento importante, es lo mejor que tenemos. Los resultados negativos están, pero van a llegar los positivos. Ahora, a los que les toca estar hay que apoyarlos”, manifestó para las cámaras de Movistar Deportes.

En ese sentido, el defensor de 37 años expresó un cuestionamiento hacia el comportamiento de los hinchas en medio de los resultados negativos de la selección peruana. Por otra parte, consideró positivo que Mano Menezes pruebe con algunos jugadores.

"Los hinchas en su momento querían que salgan los grandes, ahora que hay jóvenes también se quejan. El recambio será duro, pero tenemos que aguantar los golpes (…). El profe tiene estos amistosos para probar. La gente no tiene tanta paciencia y cada vez que ven un cambio lo ven de manera negativa. Siento que el grupo irá mejorando. Hay que rescatar lo bueno, así sea una o dos cosas”, concluyó.

¿A qué hora juega Perú vs Colombia?

Las selecciones de Perú y Colombia se enfrentan hoy, martes 6 de octubre, desde las 6.45 p. m. (horario de ambos países) en el cierre de su participación de la fecha FIFA 2026.

Resultados de Perú en la fecha FIFA

La Blanquirroja registra dos derrotas y un empate en su gira internacional por suelo norteamericano.