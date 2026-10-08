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Caminos del Inca 2026: Raúl Orlandini, Lucho Mendoza, Ricardo Dasso, Álvaro Silva y Anibal Aliaga lideran poderoso equipo que buscará la gloria

Caminos del Inca 2026 se disputa del 7 al 19 de octubre. Liqui Moly reúne a reconocidos pilotos peruanos para afrontar la exigente competencia.

Conoce a los pilotos del Dream Team Liqui Moly que competirán en Caminos del Inca 2026.
Conoce a los pilotos del Dream Team Liqui Moly que competirán en Caminos del Inca 2026.
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La edición 2026 de Caminos del Inca contará con la participación de reconocidas figuras del automovilismo peruano. Raúl 'Mono' Orlandini, Lucho Mendoza Jr., Ricardo Dasso, Álvaro 'Cheto' Silva y Aníbal Aliaga encabezan el Dream Team Liqui Moly, equipo que buscará destacar en una de las competencias de rally más importantes del país, programada del 7 al 19 de octubre.

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Caminos del Inca 2026: los reconocidos pilotos que integran el equipo de Liqui Moly

Liqui Moly presentó oficialmente a su escuadra para esta nueva edición del rally, en la que cumple cinco años como auspiciador oficial. La compañía, que destaca su reconocimiento durante 16 años consecutivos como marca favorita en Alemania, apuesta por una alineación de pilotos experimentados que recorrerán distintas ciudades del Perú y afrontarán exigentes condiciones de competencia.

Cada integrante participará con un vehículo preparado para las características del recorrido. Lucho Mendoza Jr. y Ricardo Dasso conducirán un Toyota Yaris GR, mientras que Raúl 'Mono' Orlandini competirá en un Mitsubishi EVO X. Por su parte, Aníbal Aliaga estará al mando de una UTV Can-Am Maverick R y Álvaro 'Cheto' Silva participará junto a 'Chubi Zani' en una Volkswagen Amarok.

Uno de los principales representantes de la escuadra, Lucho Mendoza Jr., expresó su entusiasmo por afrontar esta competencia junto a pilotos de amplia trayectoria. Además, destacó la importancia del respaldo técnico para enfrentar las exigencias de cada etapa del recorrido.

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"Estar al frente de este reto junto a un equipo de este nivel es una gran motivación. Contar con el respaldo técnico de una marca mundial como Liqui Moly nos da la confianza necesaria para exprimir al máximo el rendimiento de nuestros autos en cada especial de Caminos del Inca", señaló el piloto.

La delegación también contará con la participación de Samuel Dyer, Samuel Dyer Copello y José Carlos Vallejo, quienes se sumarán a la representación de Liqui Moly.

Su participación en Caminos del Inca 2026 también busca demostrar el rendimiento de sus lubricantes y aditivos frente a condiciones extremas. La competencia presenta desafíos relacionados con las altas temperaturas, el polvo, los cambios de altitud y las exigencias mecánicas propias de los tramos de montaña.

"Para nosotros, la presencia en Caminos del Inca es la prueba definitiva de ingeniería aplicada. La combinación de polvo, alta exigencia de torque en trepadas y temperaturas elevadas exige lubricantes con alta resistencia a la degradación térmica. Con el respaldo de nuestras formulaciones alemanas, los pilotos tienen la certeza de que el motor trabajará protegido del primer al último kilómetro de la ruta", destacó Lucas Deyhle, jefe técnico de Liqui Moly Perú.

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