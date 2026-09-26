Bélgica - Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026

Bélgica continúa con su participación en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Mark van Bommel recibirá a la selección de Francia en uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha. Los belgas llegan a este partido tras haber superado 2-0 a Italia en calidad de visita.

En cuanto al equipo francés, superó por 1-0 a Turquía con gol de Kylian Mbappé, iniciando con pie derecho su participación en el torneo. Un dato a tomar en cuenta es que la selección de Bélgica no vence a Francia desde el 2015, cuando lo hicieron en un amistoso internacional.

¿Cuándo juega Bélgica vs Francia?

Ambos equipos se enfrentan el lunes 28 de septiembre en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

¿A qué hora juega Bélgica vs Francia?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver Bélgica vs Francia?

Puedes ver el enfrentamiento entre Bélgica y Francia por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Bélgica vs Francia

Las principales casas de apuestas dan como favorita a Francia sobre Bélgica.