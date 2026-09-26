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Bélgica - Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la UEFA Nations League 2026

Las selecciones de Bélgica y Francia se enfrentarán este lunes 28 de septiembre en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada en la Liga de Naciones.

Bélgica y Francia se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Bélgica y Francia se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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Bélgica continúa con su participación en la UEFA Nations League. El equipo dirigido por Mark van Bommel recibirá a la selección de Francia en uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha. Los belgas llegan a este partido tras haber superado 2-0 a Italia en calidad de visita.

En cuanto al equipo francés, superó por 1-0 a Turquía con gol de Kylian Mbappé, iniciando con pie derecho su participación en el torneo. Un dato a tomar en cuenta es que la selección de Bélgica no vence a Francia desde el 2015, cuando lo hicieron en un amistoso internacional.

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¿Cuándo juega Bélgica vs Francia?

Ambos equipos se enfrentan el lunes 28 de septiembre en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

¿A qué hora juega Bélgica vs Francia?

El encuentro arrancará a la 1.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.
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¿En qué canal ver Bélgica vs Francia?

Puedes ver el enfrentamiento entre Bélgica y Francia por ESPN. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Bélgica vs Francia

Las principales casas de apuestas dan como favorita a Francia sobre Bélgica.

  • Betsson: gana Bélgica (3,55), empate (3,85), gana Francia (1,92)
  • Betano: gana Bélgica (3,65), empate (4,05), gana Francia (1,90)
  • Bet365: gana Bélgica (3,70), empate (4,00), gana Francia (1,90)
  • 1XBet: gana Bélgica (3,68), empate (4,15), gana Francia (1,93)
  • Caliente: gana Bélgica (3,75), empate (4,10), gana Francia (1,88)
  • Doradobet: gana Bélgica (3,66), empate (4,00), gana Francia (1,90).

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