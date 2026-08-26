La "Luna de sangre" es el término popular con el que se conoce a un eclipse lunar total. Foto: iStock

La "Luna de sangre" es el término popular con el que se conoce a un eclipse lunar total. Foto: iStock

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los aficionados a la astronomía tendrán una nueva oportunidad para observar un espectáculo celeste durante la noche del 27 al 28 de agosto. Un eclipse lunar parcial muy profundo hará que la Luna llena adquiera un tono rojizo mientras atraviesa la sombra proyectada por la Tierra.

En el momento de mayor ocultación, alrededor del 96,2% del disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre. Aunque no llegará a ser un eclipse total, su magnitud lo convertirá en el eclipse lunar parcial más profundo a escala mundial hasta el próximo eclipse lunar total, previsto para el 31 de diciembre de 2028.

¿Cómo ver el eclipse lunar de agosto?

No será necesario utilizar equipos especiales ni gafas de protección para observar el eclipse, ya que mirar directamente a la Luna es seguro. La visibilidad dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas y de que el satélite permanezca sobre el horizonte durante las fases más importantes.

Los prismáticos o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar. Para disfrutar de una mejor experiencia, lo recomendable es buscar un lugar con el horizonte despejado y poca contaminación lumínica. Quienes no puedan observarlo desde su ubicación también podrán recurrir a una transmisión en directo por internet, como la ofrecida por Time and Date.

¿A qué hora ver el eclipse lunar parcial de agosto?

En América del Norte y del Sur, el eclipse lunar parcial podrá seguirse durante la noche del 27 al 28 de agosto. En Perú, la fase penumbral comenzará a las 8:23 p. m. del jueves 27 de agosto, mientras que la fase parcial empezará a las 9:34 p. m. El máximo se producirá alrededor de las 11:13 p. m., cuando la mayor parte del disco lunar quede cubierta por la umbra. Posteriormente, el satélite saldrá de esta zona a las 12:52 a. m. del 28 de agosto y abandonará por completo la umbra a las 2:03 a. m.

En Argentina, los horarios varían ligeramente según la ubicación. En Buenos Aires, la fase penumbral comenzará a las 10:24 p. m., seguida por el ingreso en la umbra a las 11:33 p. m. El máximo llegará aproximadamente a la 1:13 a. m. del 28 de agosto, con una cobertura cercana al 93% del disco lunar. La salida de la umbra ocurrirá a las 2:52 a. m., mientras que la fase penumbral finalizará alrededor de las 4:01 a. m.

En Europa, en cambio, el eclipse tendrá lugar principalmente antes del amanecer, por lo que la posibilidad de observarlo dependerá de la ubicación y de la hora en que la Luna se oculte bajo el horizonte.

¿Por qué la Luna se teñirá de rojo?

El tono rojizo que adquirirá la Luna durante el eclipse se debe a la atmósfera terrestre. Cuando el satélite entre en la umbra, parte de la luz solar atravesará la envoltura gaseosa de nuestro planeta antes de llegar a la superficie lunar. En ese recorrido, los colores de menor longitud de onda, como el azul, se dispersan con mayor facilidad, mientras que la luz roja puede atravesar la atmósfera y desviarse hacia la Luna. Este proceso le dará un característico tono cobrizo.

La intensidad y el color exacto dependerán de las condiciones atmosféricas. La presencia de polvo, ceniza volcánica y otras partículas puede hacer que el disco lunar se vea más oscuro o modificar sus tonalidades. A diferencia de un eclipse solar, este espectáculo puede observarse directamente sin gafas especiales, aunque unos prismáticos o un telescopio permitirán distinguir mejor los cambios sobre la superficie lunar.