Bolívar vs Sao Paulo HOY: ¿a qué hora empieza el partido por octavos de final de Copa Sudamericana 2026?

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Bolívar vs Sao Paulo EN VIVO HOY por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 | Bolivianos y brasileños disputarán el primer duelo de la serie en el Estadio Hernando Siles a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). La transmisión del partidazo estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo buscarán eliminar a otro gigante brasileño, pues en los playoffs se impusieron con un global de 4-2 frente al poderoso Gremio de Porto Alegre.

¿A qué hora juega Bolívar vs Sao Paulo?

El partido Bolívar - Sao Paulo está pactado desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 12).

¿Dónde ver Bolívar vs Sao Paulo por Copa Sudamericana?

El partido entre Bolívar y Sao Paulo, por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGo.

Alineaciones Bolívar vs Sao Paulo: posibles formaciones

El conjunto altiplánico podrá contar con sus mejores jugadores para sacar ventaja en el primer compromiso de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Bolívar: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echevarría, José Sagredo; Robson Matheus, Ervin Vaca, Erwin Saavedra, Patricio Rodríguez; Dairon Asprilla y Martín Cauteruccio.

Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Xavier Arreaga, Santiago Echevarría, José Sagredo; Robson Matheus, Ervin Vaca, Erwin Saavedra, Patricio Rodríguez; Dairon Asprilla y Martín Cauteruccio. Sao Paulo: Rafa; Lucas Ramón, Robert Arboleda, Luis Osorio, Wendell; Danielzinho, Pablo Maia; Marcos Antonio, Luciano, Ferreira; Jonathan Calleri.



