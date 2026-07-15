Figura de Inglaterra desafía a Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026: "¿Cuál es la presión? La responsabilidad es de ellos"

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se calienta fuera del campo, con el defensor inglés Marc Guéhi afirmando que la presión recae sobre la Albiceleste, campeona vigente. | Foto: Marca

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se calienta fuera del campo, con el defensor inglés Marc Guéhi afirmando que la presión recae sobre la Albiceleste, campeona vigente. | Foto: Marca

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La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera del campo. El defensor inglés Marc Guéhi lanzó un desafiante mensaje al asegurar que toda la presión recae sobre la Albiceleste por su condición de vigente campeona del mundo, mientras que los Three Lions afrontan el compromiso sin esa carga.

A pocas horas del esperado encuentro que se disputará este miércoles 15 de julio en Atlanta, el zaguero de 26 años también habló sobre el desafío de enfrentar a Lionel Messi, respaldó el trabajo del técnico Thomas Tuchel y dejó en claro que Inglaterra confía plenamente en su plan de juego para alcanzar la final de la Copa del Mundo.

Marc Guéhi asegura que Argentina carga con toda la presión

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el defensor inglés fue consultado sobre si Inglaterra siente presión por disputar una semifinal mundialista. Su respuesta fue contundente y apuntó directamente a la selección argentina.

"No hay presión sobre nosotros. ¿Cuál es la presión? La responsabilidad es de ellos. Son los campeones del mundo. Tienen que salir, tienen que defender su título. No hay ninguna presión sobre nosotros en absoluto", afirmó.

Guéhi explicó que el plantel dirigido por Thomas Tuchel solo piensa en disfrutar la oportunidad de enfrentarse al vigente campeón del mundo. "Todos están disfrutando de la oportunidad de enfrentarse a ellos y deseando que llegue el momento", agregó.

Inglaterra tiene un plan para frenar a Lionel Messi

El central, actualmente en el Manchester City, reconoció la calidad de Leo, aunque dejó claro que Inglaterra no enfocará toda su estrategia únicamente en el capitán argentino.

"Es un gran jugador, probablemente uno de los mejores, así que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para detenerlo. Pero no está solo él en el campo. Tienen otros jugadores muy buenos en el equipo, por lo que es importante que nos mantengamos concentrados en nosotros mismos y ejecutemos nuestro plan de juego", explicó.

Con esas declaraciones, Guéhi dejó entrever que el conjunto inglés buscará neutralizar el poder colectivo de Argentina y no solo a su máxima figura.

Respaldo a Thomas Tuchel y confianza en el plantel

El defensor también destacó el trabajo realizado por su técnico desde que asumió el mando de Inglaterra y confirmó que logró construir un grupo unido y con confianza para afrontar grandes desafíos.

Además, descartó que el desgaste físico sufrido ante Noruega en los cuartos de final represente un inconveniente para la semifinal. Guéhi aseguró que el equipo está preparado para responder en un partido de máxima exigencia y confirmó que ya superó las molestias musculares que había presentado en la ronda anterior.