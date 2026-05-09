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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partidazo por la fecha 14 de la Liga 1 2026

El partido por la jornada 14 del Torneo Apertura entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscarán un triunfo que los mantenga como líderes del campeonato.

Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR
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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO juegan este sábado 9 de mayo, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir el minuto a minuto, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto blanquiazul está obligado a ganar si quiere mantenerse en lo más alto de la tabla y seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por el Torneo Apertura. En esta ocasión, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el duelo más atractivo de la fecha. En la jornada pasada, los íntimos vencieron 2-1 a CD Moquegua en Matute y ahora van por un nuevo triunfo en casa. Por el lado de los rimenses, empataron 2-2 ante Cusco FC jugando en el Estadio Alberto Gallardo, complicándose con la parte baja del campeonato.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

Los equipos de Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras por la fecha 14 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará el sábado 9 de mayo desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 10/05)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El partido Alianza Lima vs Sporting Cristal, por la jornada 14 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Sporting Cristal

  • Alianza Lima: Duarte; Huamán, Garcés, Antoni, Carbajal; Pavez; Gaibor, Vélez, Cantero; Castillo y Ramos.
  • Sporting Cristal: Enriquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Cristiano; Cazonatti, Yotún; González, Castro, Iberico y Ávila.

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¿Cómo ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o acceder mediante Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Alianza Lima vs Sporting Cristal

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,60), gana Sporting Cristal (4,75)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,80), gana Sporting Cristal (4,80)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,65), empate (3,50), gana Sporting Cristal (4,75)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,67), empate (3,78), gana Sporting Cristal (4,77)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,80), empate (3,36), gana Sporting Cristal (4,60)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,76), empate (3,80), gana Sporting Cristal (4,50).

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para más de 33.000 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Lima

El conjunto blanquiazul viene cumpliendo una gran temporada. Hasta el momento, solo ha perdido un encuentro en el campeonato.

  • Alianza Lima 2-1 Moquegua | 2.05.26
  • Grau 0-1 Alianza Lima | 26.04.26
  • Alianza Lima 8-0 Cusco | 18.04.26
  • ADT 0-1 Alianza Lima | 14.04.26
  • Universitario 1-0 Alianza Lima | 4.04.26.

Últimos partidos de Sporting Cristal

Los rimenses han sido irregulares en el Torneo Apertura, debido a que están participando en la Copa Libertadores. En la Liga 1, están cerca de los últimos lugares de la tabla.

  • Sporting Cristal 0-2 Palmeiras | 5.05.26
  • Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26
  • Sporting Cristal 2-0 Junior | 28.04.26
  • Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal | 25.04.26
  • Grau 4-1 Sporting Cristal | 22.04.26.
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