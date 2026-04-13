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Deportes

Partidos de hoy, lunes 13 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y torneos de Asia como la Liga de Campeones de dicho continente.

Manchester United y Al-Hilal juega este lunes 13 de abril en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/AFC/composición LR
Manchester United y Al-Hilal juega este lunes 13 de abril en sus respectivos torneos. Foto: Premier League/AFC/composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 13 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con partidos de las mejores ligas del mundo como la Premier League, LaLiga y la Serie A. En Asia, se juegan los duelos por los octavos de final en la Liga de Campeones. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, TNT Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La jornada 31 en el campeonato inglés termina con el enfrentamiento entre Manchester United vs Leeds. En el fútbol italiano, Fiorentina se verá las caras ante Lazio y en España, habrá acción con el partido Levante vs Getafe. De igual forma, en Asia inician los duelos de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones de dicho continente.

PUEDES VER: Kimberly García se consagró bicampeona en el Mundial de Marcha Atlética 2026: peruana obtuvo medalla de oro y estableció nuevo record

lr.pe

Partidos de la Premier League HOY

  • Manchester United vs Leeds
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Fiorentina vs Lazio
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Levante vs Getafe
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Tondela vs Gil Vicente
  • Hora: 2.15 p. m.
  • Canal: Sport TV1

Partidos de la Liga de Campeones de Asia HOY

  • Al-Ahli vs Al Duhail
  • Hora: 9.45 a. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Al-Hilal vs Al-Sadd
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Argentina HOY

  • Defensa y Justicia vs Talleres
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sarmiento vs Gimnasia
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Lanús vs Banfield
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN Premium
  • Vélez Sarsfield vs Central Córdoba
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
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