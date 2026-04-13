Partidos de hoy, lunes 13 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 13 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con partidos de las mejores ligas del mundo como la Premier League, LaLiga y la Serie A. En Asia, se juegan los duelos por los octavos de final en la Liga de Campeones. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, TNT Sports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La jornada 31 en el campeonato inglés termina con el enfrentamiento entre Manchester United vs Leeds. En el fútbol italiano, Fiorentina se verá las caras ante Lazio y en España, habrá acción con el partido Levante vs Getafe. De igual forma, en Asia inician los duelos de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones de dicho continente.

Partidos de la Premier League HOY

Manchester United vs Leeds

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Fiorentina vs Lazio

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

Levante vs Getafe

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Tondela vs Gil Vicente

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Sport TV1

Partidos de la Liga de Campeones de Asia HOY

Al-Ahli vs Al Duhail

Hora: 9.45 a. m.

Canal: Disney Plus Premium

Al-Hilal vs Al-Sadd

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Argentina HOY