A pocos días del partido Perú vs Senegal, la selección dirigida por Mano Menezes continúa preparándose para afrontar este encuentro. El defensor de la ‘blanquirroja’, Fabio Gruber, dio una pequeña entrevista al canal 'Bicolor+' donde habló acerca de su adaptación en el equipo y cómo se ha sentido en el entrenamiento con sus compañeros.

El central del Núremberg reveló que hay buen trato con sus compañeros de selección, ya que suelen bromear en todo momento. “Me he sentido muy bien, porque los chicos, a los que he visto en Rusia, son muy chistosos, me encanta estar con ellos, hacer bromas, integrarme más, aprender el idioma", indicó el central.

Fabio Gruber revela detalles de su adaptación en la selección peruana

El defensor de Núremberg dejó en claro que su propósito es seguir mejorando con camiseta blanquirroja ya que considera que el proyecto de Mano Menezes puede resultar a largo plazo. “Mi objetivo es mejorar porque creo que es un buen equipo y siento que el proyecto puede funcionar si cada uno sabe que hacer, porque así mejoramos como equipo”, señaló.

Acerca de los siguiente partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras, Gruber indicó que serán enfrentamientos duros y que servirán bastante de cara al siguiente proceso. "No sé que nos esperará el sábado porque Senegal supongo que será muy físico, rápido, muy diferente a Honduras, pero eso es lo que vamos a enfrentar en los próximos partidos, queremos ir al Mundial también", concluyó.

¿En qué equipos ha jugado Fabio Gruber?

El futbolista nacido en Alemania juega actualmente en la 2. Bundesliga. Esta es la lista de equipos donde estuvo el defensor central.