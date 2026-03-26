HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Hacen leña a Keiko Fujimori en el debate presidencial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Fabio Gruber revela detalles de su adaptación y el trato con sus compañeros de la selección peruana: "Son muy chistosos"

El defensor de la selección peruana habló sobre cómo se están preparando para enfrentar a Senegal, en el partido debut de Mano Menezes al mando de la 'Bicolor'.

Fabio Gruber dio detalles de su adaptación y el trato en la selección peruana. Foto: Bicolor+
Fabio Gruber dio detalles de su adaptación y el trato en la selección peruana. Foto: Bicolor+

A pocos días del partido Perú vs Senegal, la selección dirigida por Mano Menezes continúa preparándose para afrontar este encuentro. El defensor de la ‘blanquirroja’, Fabio Gruber, dio una pequeña entrevista al canal 'Bicolor+' donde habló acerca de su adaptación en el equipo y cómo se ha sentido en el entrenamiento con sus compañeros.

El central del Núremberg reveló que hay buen trato con sus compañeros de selección, ya que suelen bromear en todo momento. “Me he sentido muy bien, porque los chicos, a los que he visto en Rusia, son muy chistosos, me encanta estar con ellos, hacer bromas, integrarme más, aprender el idioma", indicó el central.

PUEDES VER: Paulo Autuori no va más en Sporting Cristal: club anuncia la salida del brasileño tras malos resultados en Liga 1

lr.pe

Fabio Gruber revela detalles de su adaptación en la selección peruana

El defensor de Núremberg dejó en claro que su propósito es seguir mejorando con camiseta blanquirroja ya que considera que el proyecto de Mano Menezes puede resultar a largo plazo. “Mi objetivo es mejorar porque creo que es un buen equipo y siento que el proyecto puede funcionar si cada uno sabe que hacer, porque así mejoramos como equipo”, señaló.

Acerca de los siguiente partidos de la selección peruana ante Senegal y Honduras, Gruber indicó que serán enfrentamientos duros y que servirán bastante de cara al siguiente proceso. "No sé que nos esperará el sábado porque Senegal supongo que será muy físico, rápido, muy diferente a Honduras, pero eso es lo que vamos a enfrentar en los próximos partidos, queremos ir al Mundial también", concluyó.

PUEDES VER: Mano Menezes sobre jugadores que convocó para amistosos de la selección peruana: "La idea es que todos tengan minutos"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Fabio Gruber?

El futbolista nacido en Alemania juega actualmente en la 2. Bundesliga. Esta es la lista de equipos donde estuvo el defensor central.

  • Augsburg II
  • Verl
  • Núremberg
Notas relacionadas
Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

LEER MÁS
La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

LEER MÁS
Mano Menezes sobre jugadores que convocó para amistosos de la selección peruana: "La idea es que todos tengan minutos"

Mano Menezes sobre jugadores que convocó para amistosos de la selección peruana: "La idea es que todos tengan minutos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY por la semifinal del repechaje al Mundial 2026?

¿A qué hora juega Bolivia vs Surinam HOY por la semifinal del repechaje al Mundial 2026?

LEER MÁS
Natalia Málaga y el mensaje a sus críticos tras clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley: "No estaba muerta, estaba de parranda"

Natalia Málaga y el mensaje a sus críticos tras clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley: "No estaba muerta, estaba de parranda"

LEER MÁS
¿Dónde ver Brasil vs Francia EN VIVO HOY por amistoso internacional de fecha FIFA?

¿Dónde ver Brasil vs Francia EN VIVO HOY por amistoso internacional de fecha FIFA?

LEER MÁS
La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

La estratosférica diferencia entre planteles de Senegal y Perú para el amistoso: africanos valen 15 veces más

LEER MÁS
¡Universitario está en semifinales! Venció 3-1 a Regatas en el extra game de la Liga Peruana de Vóley

¡Universitario está en semifinales! Venció 3-1 a Regatas en el extra game de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

Canal de TV confirmado para ver Perú - Senegal en el debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fabio Gruber revela detalles de su adaptación y el trato con sus compañeros de la selección peruana: "Son muy chistosos"

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Otoño 2026 llega con fuerza: Senamhi alerta vientos de hasta 46 km/h en la costa peruana

Deportes

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿Dónde ver Brasil vs Francia EN VIVO HOY por amistoso internacional de fecha FIFA?

Partido Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO HOY: dónde ver el duelo por el repechaje al Mundial 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Contraloría retornó a la FAP expediente sobre compra de 24 aviones de combate

Guerra en Medio Oriente: Gobierno aprueba decreto supremo para evacuar a diplomáticos y sus familias de conflictos bélicos

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025