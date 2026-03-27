Partidos de hoy, viernes 27 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos amistosos internacionales entre selecciones, al igual que de la liga colombiana y la segunda división de Perú.
- ¡Bolivia sueña con el Mundial! Venció a Surinam y clasificó a la final del repechaje contra Irak
- ¿Dónde ver Argentina vs Mauritania HOY EN VIVO por amistoso internacional fecha FIFA 2026?
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 27 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (liga colombiana) y los amistosos internacionales por las señales de canales como ESPN, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Se viene disputando la fecha FIFA donde todas las selecciones se enfrentan en encuentros de carácter amistoso. Algunas competiciones en el continente sudamericano continúan desarrollándose con normalidad, una de ellas la liga colombiana. En Perú, inicia el campeonato en la segunda división. San Marcos y Unión Comercio inaugurarán una nueva temporada en la Liga 2.
PUEDES VER: Ricardo Gareca y la única condición por la que aceptaría dirigir a Sporting Cristal: "Un proyecto muy seductor"
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- San Marcos vs Unión Comercio
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube/Bicolor+
Partidos de LaLiga2 de España HOY
- Córdova vs Mirandés
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DirecTV
Partidos de la Liga colombiana HOY
- Águilas Doradas vs Alianza Valledupar
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: Win Sports+.
- Bucaramanga vs Santa Fe
- Hora: 8.10 p. m.
- Canal: Win Sports+
Partidos amistosos internacionales HOY
- Rusia vs Nicaragua
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: NicaSports
- Austria vs Ghana
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Jordania vs Costa Rica
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Repretel
- Montenegro vs Andorra
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Sudáfrica vs Panamá
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: RPC
- Arabia Saudita vs Egipto
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN
- Grecia vs Paraguay
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Argelia vs Guatemala
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports
- Inglaterra vs Uruguay
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: DirecTV
- Países Bajos vs Noruega
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Suiza vs Alemania
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN
- España vs Serbia
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Marruecos vs Ecuador
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: DirecTV
- Argentina vs Mauritania
- Hora: 6.15 p. m.
- Canal: DirecTV