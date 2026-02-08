HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Manchester City venció 2-1 al Liverpool y sigue en la pelea por la Premier League

“Ciudadanos” le dieron vuelta a los "Reds" y siguen de escoltas del líder Arsenal.

Manchester City venció en Anfield.
Manchester City venció en Anfield. | Manchester City

El Manchester City viene recuperando terreno en la Premier League y sigue en su lucha por alcanzar al líder Arsenal. Ayer en Anfield, el elenco “Ciudadano” sacó una importante victoria sobre el Liverpool (1-2), que empezó ganando con un buen gol de Dominik Szoboszlai, aunque luego pudo darle vuelta al resultado a través de Bernardo Silva y Erling Haaland.

Desde el arranque ambos se acercaban con claras llegadas, aunque los locales con la necesidad de volver al triunfo. Mohamed Salah fue el más participativo, aunque Haaland respondió, pero el golero Alisson Becker siempre estuvo atento.

Hugo Ekitike también tocó el arco defendido por Gianluigi Donnarumma en dos oportunidades y la respuesta fue con Omar Marmoush. Florian Wirtz no se quedó atrás y seguía empujando al Liverpool en busca de abrir el marcador.

Hasta que un tiro libre ejecutado por Szoboszlai (74’) desató la locura en Anfield. El centrocampista húngaro se paró frente al balón y con el empeine de su pierna derecha le dio un efecto imposible y que dejó parado al golero italiano.

Pero la igualdad llegaría 10 minutos después. Ryan Cherki envió un centro al área y Haaland ganaría por arriba para habilitar a Silva (84’), quien lanzándose puso el empate.

Esto dejó en ‘nocaut’ al Liverpool que cometió un penal a través de Becker. Haaland (90’ +3) aprovechó la falta y con un remate cruzado decretó el 2-1 final que coloca al City en la segunda casilla con 50 puntos, seis menos que el líder Arsenal.

