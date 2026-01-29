Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 30 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A) y Liga 1 2026 de Perú por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En el fútbol europeo, destaca el encuentro de Colonia vs Wolfsburgo por la Bundesliga de Alemania. En Francia, se viene jugando la Ligue 1 y uno de los partidos más interesantes es el que disputarán Lens contra Le Havre. De igual forma, Lazio y Genoa miden fuerzas en la Serie A de Italia. Otro partido interesante será el que protagonicen Sport Huancayo ante Alianza Lima y UTC vs Atlético Grau dando inicio a la Liga 1 2026 en Perú.

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

Colonia vs Wolfsburgo

Hora: 2.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

Lens vs Le Havre

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Lazio vs Genoa

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY