HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa
Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     Revisa el LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa     
Deportes

Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Liga 1 2026 de Perú.

Este viernes 30 de enero, Lazio juega en la Serie A de Italia y Alianza Lima debuta en la Liga 1 2026. Foto: Composición LR
Este viernes 30 de enero, Lazio juega en la Serie A de Italia y Alianza Lima debuta en la Liga 1 2026. Foto: Composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 30 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A) y Liga 1 2026 de Perú por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.

En el fútbol europeo, destaca el encuentro de Colonia vs Wolfsburgo por la Bundesliga de Alemania. En Francia, se viene jugando la Ligue 1 y uno de los partidos más interesantes es el que disputarán Lens contra Le Havre. De igual forma, Lazio y Genoa miden fuerzas en la Serie A de Italia. Otro partido interesante será el que protagonicen Sport Huancayo ante Alianza Lima y UTC vs Atlético Grau dando inicio a la Liga 1 2026 en Perú.

PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

lr.pe

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • Colonia vs Wolfsburgo
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • Lens vs Le Havre
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Lazio vs Genoa
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Sport Huancayo vs Alianza Lima
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • UTC vs Atlético Grau
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
Notas relacionadas
UTC vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

UTC vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Alianza Lima visita a Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 - 2026

Alianza Lima visita a Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 - 2026

LEER MÁS
Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Deportes

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Reimond Manco critica a Hernán Barcos por su doble rol en FC Cajamarca: “No puedes ser juez y parte”

André Carrillo reveló por qué no interfirió para que Ricardo Gareca lleve a Claudio Pizarro al Mundial 2018: "Era un tema de los más grandes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025