Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo
Conoce aquí la programación, horarios, canales de tv y resultados de los partidos de la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Liga 1 2026 de Perú.
- UTC vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026
- Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 30 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A) y Liga 1 2026 de Perú por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus) para que no te pierdas ninguno de los encuentros de tus equipos favoritos.
En el fútbol europeo, destaca el encuentro de Colonia vs Wolfsburgo por la Bundesliga de Alemania. En Francia, se viene jugando la Ligue 1 y uno de los partidos más interesantes es el que disputarán Lens contra Le Havre. De igual forma, Lazio y Genoa miden fuerzas en la Serie A de Italia. Otro partido interesante será el que protagonicen Sport Huancayo ante Alianza Lima y UTC vs Atlético Grau dando inicio a la Liga 1 2026 en Perú.
PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura
Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY
- Colonia vs Wolfsburgo
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- Lens vs Le Havre
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Lazio vs Genoa
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Sport Huancayo vs Alianza Lima
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- UTC vs Atlético Grau
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max