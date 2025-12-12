HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

El peligroso proyecto de Fernando Rospigliosi: ¿volvemos a los 90's? | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Luis Ramos rompe su silencio ante su posible llegada a Alianza Lima como nuevo refuerzo para la Liga 1: "Creo que querían que llegue”

"Esperemos que se dé buenas conversaciones", fueron parte de las palabras de Luis Ramos, quien tras su paso por América de Cali, deberá regresar a Cusco FC.

Luis Ramos habló sobre su posible fichaje con Alianza Lima. Foto: Fútbol en América
Luis Ramos habló sobre su posible fichaje con Alianza Lima. Foto: Fútbol en América

Alianza Lima buscará armar un mejor equipo que la temporada pasada para lo que se vendrá de cara a la Liga 1 2026 y, además, afrontar la fase previa de la Copa Libertadores. Con la salida de Hernán Barcos, los blanquiazules necesitarán un delantero con buenas características para reemplazar el gran vacío que dejó el argentino. Por ello, apuntan a un jugador que en las últimas convocatorias de la selección peruana ha tenido participación.

Se trata de Luis Ramos, exjugador del América de Cali, quien deberá tomar un camino diferente pese a haber realizado una buena campaña con el club y ahora deberá volver a Cusco FC. En este contexto, en conversación con Canal N, el atacante rompió su silencio sobre su posible llegada al conjunto blanquiazul.

PUEDES VER: Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

lr.pe

¿Qué dijo Luis Ramos sobre su posible llegada a Alianza Lima?

En un primer momento, el delantero resaltó que no cierra la posibilidad de llegar a La Victoria. Además, mostró su respeto por el club.

 "Se comunicaron con mi empresario, es una linda oportunidad. No se le cierra las puertas a nadie y más a Alianza, que es un club muy grande y se respeta mucho. Esperemos que se dé buenas conversaciones y en un momento poder llegar", expresó en un primer momento.

"Hace mucho tiempo creo que Alianza quería que yo pueda llegar y la predisposición mía era que en un momento pueda llegar y vestir los colores de Alianza", complementó el jugador de 25 años.

PUEDES VER: Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: "Este cierre permitirá a ambas partes avanzar"

lr.pe

¿Cómo le fue a Luis Ramos en el 2025?

El delantero disputó 50 encuentros entre la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana. Marcó 13 goles en total, firmando una campaña destacable si se toma en cuenta que fue su primera experiencia fuera del país.

Notas relacionadas
Canal confirmado de la Noche Blanquiazul 2026: ¿dónde ver el partido de Alianza Lima contra Inter Miami de Lionel Messi?

Canal confirmado de la Noche Blanquiazul 2026: ¿dónde ver el partido de Alianza Lima contra Inter Miami de Lionel Messi?

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Clarivett Yllescas destacó rendimiento de Alianza Lima pese a dolorosa derrota ante subcampeón de Europa: "Las asustamos"

Clarivett Yllescas destacó rendimiento de Alianza Lima pese a dolorosa derrota ante subcampeón de Europa: "Las asustamos"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

LEER MÁS
Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: "Este cierre permitirá a ambas partes avanzar"

Universitario pone fin a la etapa de Jorge Fossati tras arduos días de negociación: "Este cierre permitirá a ambas partes avanzar"

LEER MÁS
Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

LEER MÁS
Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

Alianza Lima se despide del Mundial de Clubes con un partidazo: cayó 3-0 ante Scandicci y no pudo avanzar a semifinales

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Deportes

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025