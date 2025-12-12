Alianza Lima buscará armar un mejor equipo que la temporada pasada para lo que se vendrá de cara a la Liga 1 2026 y, además, afrontar la fase previa de la Copa Libertadores. Con la salida de Hernán Barcos, los blanquiazules necesitarán un delantero con buenas características para reemplazar el gran vacío que dejó el argentino. Por ello, apuntan a un jugador que en las últimas convocatorias de la selección peruana ha tenido participación.

Se trata de Luis Ramos, exjugador del América de Cali, quien deberá tomar un camino diferente pese a haber realizado una buena campaña con el club y ahora deberá volver a Cusco FC. En este contexto, en conversación con Canal N, el atacante rompió su silencio sobre su posible llegada al conjunto blanquiazul.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre su posible llegada a Alianza Lima?

En un primer momento, el delantero resaltó que no cierra la posibilidad de llegar a La Victoria. Además, mostró su respeto por el club.

"Se comunicaron con mi empresario, es una linda oportunidad. No se le cierra las puertas a nadie y más a Alianza, que es un club muy grande y se respeta mucho. Esperemos que se dé buenas conversaciones y en un momento poder llegar", expresó en un primer momento.

"Hace mucho tiempo creo que Alianza quería que yo pueda llegar y la predisposición mía era que en un momento pueda llegar y vestir los colores de Alianza", complementó el jugador de 25 años.

¿Cómo le fue a Luis Ramos en el 2025?

El delantero disputó 50 encuentros entre la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana. Marcó 13 goles en total, firmando una campaña destacable si se toma en cuenta que fue su primera experiencia fuera del país.