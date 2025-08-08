Puerto Rico y Venezuela se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin. El partido se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en La República Deportes.

Ambos equipos llegan con realidades distintas. Las puertorriqueñas venían con una racha positiva, pero cayeron ante México en su última presentación. En tanto, Venezuela ha logrado dos victorias en sus últimos cuatro compromisos.

¿A qué hora juegan Venezuela y Puerto Rico?

El partido está programado para las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para el resto de países.

Perú, Colombia, Ecuador : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Bolivia, Venezuela : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Chile, Paraguay : 8.00 p. m.

: 8.00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley?

El encuentro entre Venezuela contra Puerto Rico se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

Últimos compromisos de Puerto Rico y Venezuela

Puerto Rico llega a este encuentro de la siguiente manera:

México vs. Puerto Rico | 07.08.25 | 3-1 (Derrota)

| 07.08.25 | 3-1 (Derrota) Perú vs. Puerto Rico | 06.08.25 | 0-3 (Victoria)

| 06.08.25 | 0-3 (Victoria) Cuba vs. Puerto Rico | 05.08.25 | 2-3 (Victoria)

| 05.08.25 | 2-3 (Victoria) Costa Rica vs. Puerto Rico | 04.08.25 | 0-3 (Victoria)

Venezuela llega al compromiso de la siguiente manera: