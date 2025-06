En la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, no todos los entrenadores han sido conocidos únicamente por su habilidad táctica. Raymond Domenech, exentrenador de la selección de Francia, se hizo famoso por su particular método para tomar decisiones: la astrología. Este enfoque, que incluía basarse en los signos zodiacales para decidir quién debía estar en su equipo, dejó una huella controversial en el fútbol.

El exdirector técnico francés, conocido por su enfoque poco convencional, argumentó que el jugador en cuestión no encajaba en su estrategia debido a su signo: "Era de Escorpio". Esta afirmación sorprendió a muchos y cuestionó la objetividad en la selección de jugadores. La astrología, a menudo considerada una creencia personal, encontró un inesperado lugar en el análisis del rendimiento deportivo.

La influencia de los astros en la selección francesa

Domenech asumió la dirección técnica de Francia en 2004, después de la decepcionante participación del equipo en la Eurocopa de Portugal. Su mandato estuvo marcado por sus decisiones inusuales, como dejar fuera a jugadores importantes basándose en sus signos astrológicos. En 2005, el técnico francés comentó en una entrevista que los jugadores nacidos bajo el signo de Escorpio no eran adecuados para el grupo porque "se matan entre ellos". Con esa idea, excluyó a Robert Pires, una de las figuras más destacadas del fútbol europeo de la época, quien era considerado una pieza clave para el Mundial de 2006. El exjugador del Arsenal, quedó fuera de la lista por el simple hecho de ser escorpio.

La controversia no terminó ahí. Domenech también dejó fuera a Ludovic Giuly, un talentoso jugador de cáncer, y relegó a David Trezeguet, de libra, al banco de suplentes. El entrenador creía que los signos de estos futbolistas eran "poco beneficiosos" para el grupo, sin tomar en cuenta su rendimiento en el campo.

A pesar de sus decisiones cuestionadas, Francia llegó al Mundial de Alemania 2006, donde sorprendió a todos con su rendimiento. Los galos alcanzaron la final y, aunque finalmente perdieron ante Italia, Domenech logró llevar a la selección a una destacada segunda posición. Sin embargo, la exclusión de jugadores clave como Pires dejó una marca en la memoria colectiva del fútbol.

La polémica con Pires y su fracaso en el Mundial de Sudáfrica 2010

El Mundial de Sudáfrica 2010 fue aún peor para Domenech. Tras clasificar al torneo con un gol polémico de Thierry Henry en las Eliminatorias, Francia no pasó de la fase de grupos y terminó en el último lugar de su grupo. El equipo empató con Uruguay y perdió ante México y Sudáfrica, lo que provocó la renuncia de Domenech tras el fracaso de la 'selección gala'.

Por su parte, Robert Pires no ocultó su malestar al recordar su inesperada salida del equipo nacional: "Yo estoy enfadado con él porque nunca habló conmigo cara a cara. Yo nunca me fui de la selección, él me echó. Él cree que los Escorpio no son buenos para la selección. Dice que no son buenas personas y no pueden convivir con los demás, pero creo que conmigo se ha equivocado mucho", declaró con firmeza, dejando en evidencia su rechazo hacia las polémicas decisiones del exseleccionador francés.

Su fallido paso por el Nantes y su adiós definitivo a los banquillos

El final de su trayectoria como entrenador de la selección francesa llegó tras esta humillante eliminación, y su legado quedó marcado por su peculiar forma de tomar decisiones. En 2020, después de una década sin dirigir en el fútbol de élite, asumió la dirección técnica del Nantes en la Ligue 1. No obstante, tras una serie de malos resultados, con cuatro empates y cuatro derrotas en ocho partidos, dejó el cargo después de solo seis semanas.