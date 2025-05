Universitario perdió 2 a 0 frente a Juan Pablo II en el Estadio Nacional, lo que significó la tercera caída al hilo en la Liga 1 de los dirigidos por Jorge Fossati, quien se convirtió en el blanco de las críticas. Los hinchas merengues emprendieron su furia contra el estratega uruguayo y pidieron su salida inmediata como DT del equipo, pues acusan un mal planteamiento del partido y malos cambios durante el desarrollo del partido, lo cual facilitó el triunfo del equipo de Chongoyape.

De igual forma, los fanáticos cremas consideran que ya perdieron el Torneo Apertura, pues esta reciente derrota bajó a Universitario hasta la tercera casilla de la tabla de posiciones. Además, existe preocupación, pues el próximo partido del actual bicampeón es frente a Sporting Cristal, que podría alargar la crisis que vive la ‘U’ actualmente.

Hinchas de Universitario exigen salida de Jorge Fossati tras derrota frente a Juan Pablo II

El último domingo, las redes sociales se inundaron con cientos de comentarios de hinchas de Universitario, quienes le pidieron a Jean Ferrari la salida inmediata de Jorge Fossati como DT del equipo. Según los seguidores merengues, el uruguayo es el gran responsable de las tres derrotas consecutivas que tiene la ‘U’ en el Apertura, por lo que exigen un cambio en la dirección técnica.

“Tres partidos consecutivos perdidos en la Liga 1 desde que entró Fossati. Mal planteamiento y replanteamiento”, “Que se largue Fosati, Corzo no debe ser titular, Murrugarra es pésimo recambio”, “Fossati has destruido el equipo. Lárgate de una vez. Esto no es Universitario. Ferrari sácalo de una vez!”, “Veníamos bien y desarmó todo lo logrado con sus experimentos. Nunca un regreso de un DT es bueno. Chau Fossati. Se perdió el apertura”, “Adiós Fossati”, fueron algunos de los comentarios.

Universitario perdió liderato del Torneo Apertura

Los hinchas de Universitario tienen razones sólidas para estar molestos con la función de Jorge Fossati, pues, aparte de la racha negativa por la que atraviesa, perdió el liderazgo del campeonato. El bache en el que cayó el cuadro merengue ocasionó que baje hasta la tercera casilla de la clasificación, por debajo de Sport Huancayo, el nuevo puntero y de Melgar.

Actualmente, Universitario suma 23 puntos y está a solo dos puntos del ‘Rojo matador’; sin embargo, no puede permitirse más tropiezos, pues Alianza Lima, que está en el octavo lugar, tiene 3 puntos menos y de ganar en la jornada podría igualarlo. Cabe destacar que los cremas tienen un partido pendiente: contra Atlético Grau, el cual aún no tiene fecha confirmada, pero que se disputará en Piura.