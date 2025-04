Henry Quinteros señaló que Manuel Barreto no debería volver a ejercer como director deportivo. Foto: composición LR/captura de 'No seas Fulero'

Universitario tiene un duro reto cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso en Juliaca por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Para este partido, los encargados de dirigir a los cremas serán Piero Alva y Manuel Barreto. A propósito, en la previa del encuentro, el actual director deportivo de la 'U' deja unas polémicas declaraciones al señalar que su tiempo en la institución merengue estaba llegando a su final luego de haber cumplido sus objetivos.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en el plano deportivo. Justamente, uno de los que se refirió a esta situación fue Henry Quinteros. El exfutbolista dejó entrever que "ha pasado algo" en la interna de Universitario, por lo que Manuel Barreto se iría del club luego de dirigir al equipo ante Binacional y Barcelona SC.

Henry Quinteros reveló cuándo se iría Manuel Barreto de Universitario

"Manuel Barreto dijo que su ciclo ya había terminado. Yo creo que para mí ha pasado algo, porque para que diga que su ciclo ha acabado, viendo que en la 'U' todo está bien. Yo siento que ha pasado algo", sostuvo en el programa 'No seas Fulero'.

Asimismo, mencionó que Barreto no volverá a ejercer sus funciones como director deportivo tras los dos partido que estará como DT de Universitario. Por ello, aseguró que se irá tras el duelo ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2025.

"Yo creo que después de estos dos partidos, Barreto no va a seguir en la 'U'. No creo tampoco, ni yo lo haría, volver a ser técnico por dos partidos y luego volver a mis funciones de director deportivo. Yo no lo haría, me hubiese quedado con mis funciones", agregó.

¿Qué dijo Manuel Barreto sobre su salida de Universitario?

En conversación con el programa 'D&T', Manuel Barreto adelantó que no se ve mucho tiempo más en Universitario. El director deportivo comentó que su labor ha sido desgastante y considera haber cumplido con las metas que se trazó en un inicio.

“Mi familia me dice ‘tú estás loco, tú siempre por la U das todo’, pero es lo que me ha tocado, por eso digo que ha significado un desgaste grande y que mi tiempo en el club está llegando a su tramo final”, declaró.

"Está siendo un cuarto año muy desgastante, siento que he cumplido con todo lo que me he propuesto en el club, he cumplido con el 90% de los objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo", añadió.