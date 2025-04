Universitario está en busca de su nuevo entrenador. Luego de la sorpresiva salida de Fabián Bustos a Olimpia, la 'U' empezó con su plan para encontrar a otro DT. En principio, el nombre que se ha asomado en las últimas horas es el de Jorge Fossati. Sin embargo, la vuelta del 'Nonno' a Ate no sería fácil, por lo que los cremas tendrían que seguir analizando los técnicos disponibles en el mercado sudamericano.

Fossati fue campeón con Universitario en el 2023, por lo que es descabellado pensar en un posible regreso. No obstante, se ha desmentido que exista alguna oferta formal por el uruguayo de parte de la 'U'. Es más, su entorno asegura que el 'Nonno' no quiere volver a dirigir tan pronto.

Jorge Fossati no llegaría a Universitario: DT todavía no quiere volver a dirigir

"Fuentes cercanas a Fossati me dicen que de la 'U' aún nadie se comunicó directamente con él. Que no tenía pensado dirigir tan pronto y que para convencerlo tendría que haber una oferta muy importante. Exactamente me dijeron “no va a ser fácil”. Veremos", escribió el periodista Franco Lostaunau en su cuenta de X.

En la misma línea, el comunicador Gustavo Peralta desmintió que Jorge Fossati vaya a llegar a Universitario en los próximos días. Según su información, los rumores se acrecentaron desde el exterior, pero no existe nada entre el DT y el club, puesto que aún siguen analizando al sustituto de Fabián Bustos.

"No es cierto que en las próximas horas se concreta lo de Jorge Fossati a Universitario. El DT uruguayo es un potencial candidato por su conocimiento del plantel, por el título del 2023 y muchos más argumentos positivos. Sin embargo, se magnificó desde el extranjero el interés que hay. Es más, desde la 'U' señalan que aún no hubo contacto. ¿Puede haber pronto? Tal vez, al igual que otros candidatos. El club crema sigue un proceso que es: recepción de CV’s y análisis, elección de la terna y anuncio. Recién se está en la primera etapa", informó.

Plantel de Universitario quiere el regreso de Jorge Fossati

Un hecho que sí es cierto es que los jugadores de Universitario quieren el regreso de Jorge Fossati. Según Peralta, si la elección del nuevo estratega dependiera de los futbolistas, ellos escogerían sin dudar al 'Nonno' por el conocimiento de la liga y del club.

"El plantel de la 'U' quisiera, porque les parece un hombre que podría calzar perfecto, es Jorge Fossati. La información indica que el plantel, si tiene que decir algo al respecto, va a ser Fossati. El tema va a saber qué postura va a tomar la administración", mencionó.