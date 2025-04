A inicios de marzo, Jean Pierre Archimbaud sufrió una severa fractura en su brazo izquierdo durante un partido contra Sporting Cristal por la fecha 4 de la Liga 1 2025. Tras disputar un balón con Jesús Pretell, ‘Chocherita’ apoyó su brazo izquierdo en el gramado, lo que ocasionó su dura lesión y, por consiguiente, su reemplazo a muy poco de terminar la primera parte del duelo. Luego del fatídico incidente, el volante pasó por el quirófano y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Luego del histórico empate de Alianza Lima en São Paulo, Archimbaud hizo una impactante revelación sobre su lesión, la que generó conmoción entre los seguidores del cuadro blanquiazul. Debido a la complejidad de su fractura, la cual destruyó el interior de su hueso, los médicos tuvieron que colocarle un injerto óseo proveniente de un donante fallecido.

Jean Pierre Archimbaud revela que recibió injerto de persona fallecida

El volante de contención de Alianza Lima explicó que la fractura fue tan grave que “el hueso estalló por dentro”, lo que obligó a los especialistas a realizar una cirugía compleja. Durante la intervención quirúrgica se le colocó una placa de titanio sujeta con seis tornillos, además de un injerto óseo que provino de un donante fallecido, con el objetivo de poder subsanar el daño.

“Mi lesión fue una fractura de radio. Agradezco los mensajes de afecto que vengo recibiendo de la gente, eso va a quedar por siempre en mí. Cuando me estaban operando vieron que el hueso había estallado por dentro, por la magnitud de la caída”, inició Archimbaud en diálogo con el periodista José Varela.

“Recibí un injerto de una persona fallecida, a Dios gracias lo pude recibir de buena forma. La placa del mes resultó bastante buena, como tenía que ser, ahora tengo que esperar la de fin de mes. Ya estoy trabajando en campo de manera diferenciada, respetando lo que me dicen los doctores y fisioterapeutas”, añadió.

¿Cuándo podrá volver Jean Pierre Archimbaud a jugar con Alianza Lima?

Respecto a su retorno a las canchas, Jean Pierre Archimbaud aclaró que todavía no hay una fecha exacta definida. Actualmente, realiza trabajos diferenciados y continúa con sus sesiones de fisioterapia bajo la supervisión del cuerpo médico de Alianza Lima. El jugador mencionó que se siente listo para competir, pero será una resonancia magnética la que determine si está en condiciones de volver.

“Por mí, juego con el brazo roto, pero tengo que tener más paciencia. Han sido momentos muy duros, lo único que quiero es que en esa placa todo esté en su lugar para así volver a competir, ya que por la magnitud de la lesión no puedo friccionar, apoyar, está el riesgo que vuelva a pasar algo. Al final me pusieron una placa de titanio y seis tornillos”, aseveró.

Con respecto a su fecha de regreso, el jugador fue firme. “Todo está encaminado. En el fútbol no hay un tiempo determinado, no te dicen ‘en tantos días estás para jugar’, así que tengo que esperar la placa de fin de mes para ser más exactos y dependiendo de eso asumo que me dirán en qué momento pueda volver y trabajar con el equipo”, precisó.