El último viernes 11 de abril, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionó a Fabián Bustos con 4 fechas de suspensión por los gestos que realizó en el clásico ante Alianza Lima. Además, Universitario también fue multado con 2 UIT. Esta decisión del ente correctivo de la Federación no cayó bien en la institución crema, que optará por apelar y pedir la destitución de Miguel Grau, integrante de la Comisión. Por otro lado, uno de los personajes ligados a la 'U' que se manifestó sobre esta medida fue el 'Puma' Carranza.

En la última edición del programa deportivo 'La Interna', el multicampeón con la 'U' aseguró que esta decisión de la Comisión Disciplinaria limita el folclore del fútbol peruano, ya que ahora no se va a poder celebrar nada.

'Puma' Carranza criticó decisión de la FPF por suspensión a Fabián Bustos

"Qué vamos a esperar de este fútbol, acá solamente hay resentimientos, peleas. Ya no hay que celebrar, hay que jugar en la iglesia entonces. Ya no se puede celebrar, hay que estar en silencio, porque no se puede hacer nada", cuestionó.

Luego, señaló que los que integran este organismo del máximo ente del balompié nacional no han tenido una carrera deportiva, pues no entienden el tema. "Los que sancionan no han jugado fútbol en ningún lado, son desconocidos, solamente vienen a jo*** más la organización de un campeonato", manifestó.

'Puma' Carranza se refirió a la situación de Fabián Bustos en Universitario

Al ser consultado sobre si cree que el entrenador argentino se irá de la 'U' respondió que no lo ve así. Carranza aseguró que ve a Bustos cómodo en la institución y que tiene buena relación con Jean Ferrari. Como se sabe, en las últimas horas se conoció que el estratega de 56 años interesa en Olimpia de Paraguay.

"Yo no creo que se vaya. Lo que le debe fastidiar son las 4 fechas de sanción. (...) No creo que se vaya, acá está cómodo, aparte se lleva bien con Jean Ferrari. El profesor es respetuoso. La sanción la van a reclamar. Yo creo que no se va", indicó.